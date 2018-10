Åre Byggpro fick skutan på rätt köl

”Jag tvekade länge innan jag gick in i det projektet. Vi var tvungna att kapa i princip hela vår kundbas. Avgörande var att vi blev lovade så pass mycket jobb över så lång tid, men även att det för mig personligen var den typ av projekt som jag brinner för”, säger Stig Rikardsson.

Åre Byggpro har i dag 33 uppdrag i olika storlekar runtom i Åre-trakten. Förfrågningarna från både privat- och företagskunder är många, men för bara ett halvår sedan var situationen en annan. Då var orderboken så gott som tom. Bakgrunden var att bolaget 2015 gick in med nära alla resurser i finansmannen och SEB:s tidigare vd Lars Thunells byggprojekt i Åre Björnen. På uppdrag av Lars Thunells bolag Björnbergets Fastighetsförvaltning var Åre Byggpro med att upprätta tre stora fritidshus och totalt åtta lägenheter. Beslutet att gå in i projektet fick omsättningen att fördubblas två år i rad. Samtidigt låg alla ägg i samma korg.

”Vi vill inte vara den byggfirma som packar ihop och drar när huset är klart, utan finnas med kunden över lång tid. Just nu är det ingen som tar hand om det äldre beståndet. Alla bygger nytt. Det finns ett uppdämt renoveringsbehov som kommer att ge jobb även om nyproduktionen dalar”, säger Stig Rikardsson.

Högsäsongen för byggbranschen i Jämtlandsfjällen löper från tidig sommar till mitten av december. Inte för att det är den snöfria perioden, utan för att anläggningarna används till max under skidsäsong. Då ska allt stå klart, men egentligen går det lika bra att bygga under vintern. Snö går att skotta. Vinterns torrare luft är bättre för virket. För att kunna ha ett jämnare arbetsflöde tittar Stig Rikardsson på möjligheten att ta sig an egna projekt från tomt till nyckelfärdigt hus att sälja i slutskedet. Projekten skulle kunna löpa över längre perioder och anpassas efter orderbokens övriga beläggning. Det skulle vara affärsmässigt smart, men det är även tanken på att få utforma projekten efter egna idéer som lockar.

”För varje projekt ser man hur mycket som skulle kunna effektiviseras, en liten ändring i ritningen som skulle tjäna enorma tidsvinster utan att tumma på kvaliteten. Jag är inte den som vill springa på banken och låna pengar till stora projekt utan vill bygga upp kapital och göra det själv. Vi har kämpat för det här i flera år och snart kan vi kanske lyckas”, säger Stig Rikardsson.