Arbetsförmedlingen: ”En exceptionell situation”

Antalet varsel i mars till och med den 22:e uppgick till 18.367 stycken. Eller det var så långt myndigheten hann räkna. Den egentliga siffran kan vara över 20.000, enligt Arbetsförmedlingen.

Med en vecka kvar på månaden är antalet varsel hittills under månaden sex gånger så många som under hela mars förra året. Takten är högre än under finanskrisen.

”Det är ett allvarligt läge och det kommer att bli utmaningar på arbetsmarknaden. Men det är också viktigt att komma ihåg att alla varsel som läggs behöver inte bli uppsägningar”, säger Annika Sundén som är analyschef på myndigheten.

Den absoluta merparten av varslen ägde rum under förra veckan, totalt 13.698 stycken.

De branscher som dominerar varselstatistiken är hotell och restaurang, där har ungefär hälften av varslen skett, men också resebranschen och bemanningsbranschen som står för ytterligare 25 procent.

Samtidigt är mer än hälften av de drabbade (56 procent) bosatta i Stockholms län.

”Det som har hänt i ekonomin är att hushållens konsumtion har avstannat. Vi rör oss inte längre, vi reser inte, vi går inte på restaurang. Vi känner oro”, säger Annika Sundén som pekar på att utvecklingen har gått väldigt fort.