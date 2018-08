Arbetare vid världens största koppargruva går ut i strejk

Enligt Financial Times låg BHP Billitons slutgiltiga förslag på en signeringsbonus på 27.000 dollar plus en löneförhöjning på 1,5 procent samt justeringar för inflation. Facket hade i sin tur begärt en signeringsbonus på 43.000 dollar, en löneförhöjning 5 procent.

Därmed går förhandlingarna under Chiles nya arbetslagstiftning, som började gälla i april 2017, som bland annat säger att företaget inte kan ersätta arbetare som strejkar eller dra in arbetsförmåner. Samtidigt ger lagstiftningen företagen rätt att kommunicera direkt med individuella arbetare utan att behöva gå via facket.