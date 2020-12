Apple stäms för vilseledande uppgifter om Iphones batteri

Fem europeiska konsumentorganisationer har lämnat in gruppstämningar i Belgien och Spanien, och planerar att lämna in stämningar även i Italien och Portugal under de kommande veckorna, enligt organisationen Euroconsumers. Stämningarna gäller Iphonemodellerna 6, 6 Plus, 6S och 6S Plus, enligt organisationen.

Stämningarna påminner om liknande fall i USA där Apple har anklagats för att ha vilselett konsumenter om Iphones batterikapacitet, och för att ha gjort programvaruuppdateringar som gjort mobilerna långsammare.