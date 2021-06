Myndigheterna har frusit tidningens tillgångar och rådgivaren Mark Simon säger till Reuters att tidningen i nuvarande situation inte kommer att kunna ges ut så länge som tidigare uppgetts.

”Vi trodde att vi skulle kunna klara oss till slutet av månaden, men det blir bara svårare och svårare. Nu handlar det om ett par dagar”, säger han.

På söndagen uppgav ledningen för Apple Daily att de frysta tillgångarna innebär att tidningen har likvida medel för att klara sig några få veckor med normal utgivning. Men det säger Mark Simon är för optimistiskt.

”Återförsäljare och kolportörer försökte sätta in pengar på vårt konton men det gick inte. Vi får inte in några inkomster. Några återförsäljare försökte sätta in pengar för att hjälpa oss.”

Fem chefer på tidningen greps vid ett tillslag mot Apple Daily i torsdags. Fler än 500 poliser medverkade vid tillslaget, som har lett till kraftig internationell kritik och ses som ett led i att Peking skärper sitt grepp över Hongkong, som tidigare har haft ett relativt oberoende från Fastlandskina.

Tre av cheferna släpptes mot borgen på fredagen i väntan på vidare utredningar medan två chefer har nekats borgen och hålls i förvar. De misstänks av myndigheterna för att ha samarbetat med utländska krafter och för att ha underminerat Kinas nationella säkerhet, i samband med en serie artiklar som polisen anser har uppmanat till internationella sanktioner.

Vid tillslaget i torsdags ska datorer och hårddiskar ha tagits i beslag på redaktionen. Tillgångar knutna till tidningen värda 18 miljoner Hongkongdollar – cirka 20 miljoner kronor – frystes också. Polisen ska nu gå igenom fler än 40 beslagtagna datorer och 16 hårddiskar, enligt åklagarna.

På fredagen svarade tidningen med att trycka flera hundratusen exemplar extra av fredagsutgåvan. Omkring 500.000 exemplar, att jämföra med den normala upplagan på 80.000, nådde då tidningsställen i staden.