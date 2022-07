Apple betalar 50 miljoner dollar för felaktiga tangentbord

Dagens rapportvinnare:

• Verkstadsbolaget Alfa Laval rusar 7,5 procent efter att ha redovisat en, enligt bolaget, rekordhög orderingång på 14.421 miljoner kronor under det andra kvartalet vilket var en ökning från 12.183 Mkr under samma kvartal 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 12.902 Mkr enligt Infronts sammanställning av 13 analytikers estimat. ”Vår uppfattning är att marknaden i nuläget är och förblir stark i det korta perspektivet”, säger Tom Erixon, vd för Alfa Laval, till Di TV. Även bolagets justerade ebita-resultat kom in högre än analytikernas förväntningar – 1.959 Mkr jämfört med analytikerkonsensus på 1.820 Mkr.Det ekonomiska klimatet verkar inte oroa vd:n som konstaterar att det är uppenbart att det behövs en nedkylning av ekonomin. ”Vad det sedan innebär för oss inom industrin det får vi se men vi är rätt vana att hantera konjunktur och konjunkturnedgångar så det är inte ett stort strategiskt bekymmer”, säger han till Di TV.

• Den hårt kurspressade e-handlaren BHG rusar 13,5 procent på onsdagens delårsrapport som överträffade analytikernas förväntningar, och kvartalssiffrorna är ett styrkebesked från bolaget med tanke på den dystra marknadsutvecklingen under perioden, enligt vd Adam Schatz. Nettoomsättningen ökade med 10,1 procent på årsbasis under perioden samtidigt som den organiska tillväxten var negativ, minus 8,1 procent. BHG:s justerade rörelsevinst sjönk 41,7 procent jämfört med andra kvartalet förra året till drygt 162 Mkr, men slog förväntningarna på 138 Mkr. Det innebar också att lönsamheten under perioden var högre än vad analytikerkåren hade räknat med, bolagets justerade rörelsemarginal uppgick till 4,2 procent mot väntade 3,8 procent.

• Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultat uppgick till 1.609 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 14 procent för det andra kvartalet 2022. Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 1.534 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 13,9 procent. Om det andra kvartalet skriver Christoph Michalski att verksamheten var fortsatt stark i både Europa och Nordamerika, trots hotet om recession. ”De flesta av våra produkter används för nödvändiga basvaror och vi kommer att fortsätta att proaktivt balansera kostnadsökningar med priser och mix. Efterfrågan på våra produkter fortsätter att vara stabil”, går det att läsa i rapporten. Billerud-aktien lyfter 0,2 procent.

• Ventilationsbolaget Lindab redovisade en högre omsättning och vinst än väntat i det andra kvartalet. Aktien lyfter 2,6 procent efter att bolaget redovisat ett resultat efter skatt på 300 miljoner kronor, högre än analytikerkonsensus på 280 Mkr.

• Verkstadsbolaget VBG redovisade ett resultat efter skatt på 101 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022, jämfört med 93,8 Mkr i jämförelsekvartalet från i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 1.141 miljoner kronor, mot 926 Mkr i fjol. ”Den höga omsättningstillväxten förklaras av en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter i kombination med gynnsamma valutaeffekter och de prisökningar vi genomfört”, skriver vd Anders Birgersson i rapporten. VBG-aktien handlas upp 2,5 procent

• Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, redovisade ett ebitda-resultat på 61 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022, upp från 47 Mkr i fjol. Resultatet efter skatt uppgick till 37,3 miljoner kronor jämfört med 31,0 Mkr under jämförelsekvartalet. Ebitda-marginalen blev 33 procent, mot 35 procent i fjol. Nettoomsättningen ökade till 184 från 135 miljoner kronor. Aktien stiger 4 procent.



Dagens rapportförlorare:

Teleoperatören Telia faller över 5 procent efter att ha rapporterat ett justerat rörelseresultat, ebitda, på 7.681 miljoner kronor, vilket var i linje med förväntningarna. Även omsättningen, som uppgick till 22.293 Mkr under perioden, var i linje med analytikernas estimat. Telias affärsområde TV och Media, som innehåller varumärken som TV4 och Cmore, levererade intäkter på 2.333 Mkr, vilket var en ökning på 2 procent mot samma kvartal föregående år. Det justerade rörelseresultatet, ebitda, rasade samtidigt runt 40 procent till 345 Mkr. Resultattappet kommer till följd av högre operationella utgifter och kostnader relaterade till innehåll, enligt bolaget. ”För TV och media har efterfrågan på reklam nu överstigit nivåerna före pandemin utan några tecken på någon makrodriven försvagning hittills”, skriver Telias vd Allison Kirkby i rapporten. För 2022 väntar sig bolaget högre energikostnader på 300 Mkr.

Biltillverkaren Volvo Cars backar 5,5 procent efter att ha redovisat omsättning och rörelseresultat, exklusive redovisningsmässiga effekter av Polestar notering, under analytikernas förväntningar för det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till 71,3 miljarder kronor under det andra kvartalet vilket var en minskning från 72,5 miljarder kronor under samma kvartal 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 74,3 miljarder kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat. Totalt sålde Volvo Cars 143.000 bilar under kvartalet vilket var en minskning från 195.100 under samma kvartal 2021.

• Verkstadsbolaget Epiroc rapporterade ett lägre rörelseresultat än väntat för det andra kvartalet. Bolaget rapporterade samtidigt en stark orderingång. Aktien har vänt ned med börsen och handlas vid lunchtid ned 0,4 procent efter att ha varit upp 1 procent inför rapportbeskedet. Epirocs rörelseresultat landade på 2.381 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 – klart lägre än analytikernas förväntningar på 2.826 Mkr. Orderingången kom samtidigt in i linje med förväntan och landade på 13.377 miljoner kronor jämfört med analytikerestimaten som låg på 13.214 Mkr.

”Efterfrågan var fortsatt hög och orderingången ökade 21 procent till 13.377 Mkr... Totalt uppgick den organiska ordertillväxten till 6 procent. Exklusive Ryssland ökade orderingången 18 procent organiskt,” kommenterar vd Helena Hedblom i rapporten.

• Kullagertillverkaren SKF redovisade ett justerat rörelseresultat på 2.473 miljoner kronor under det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 2.716 Mkr enligt Infronts sammanställning av 19 analytikers estimat. ”Marginalutvecklingen under kvartalet berodde till stor del på exceptionellt utmanande omständigheter under april och maj månad. Under dessa två månader påverkade kriget i Ukraina och nedstängningar av Kina vårt resultat negativt”, skriver Rickard Gustafson, vd för SKF, i rapporten. Aktien handlas ned 4,7 procent.