Apotea tog nya kliv när grundaren blev Årets företagare

Pär Svärdson har haft ett händelserikt år sedan han fick ta emot utmärkelsen.

Under 2018 passerade nätapoteket Apotea 2 miljarder kronor i omsättning och i maj flyttade bolaget in i sina nya lokaler i Morgongåva, väster om Uppsala.

Det nya lagret omfattar 38.000 kvadratmeter, motsvarande sex fotbollsplaner, och hyresvärden Anders Wall har investerat över 200 miljoner kronor i byggnaden.

”Det var inte helt lätt att flytta in i nya lokaler samtidigt som man ska leverera beställningar. Vi får in 20.000 beställningar per dag, så man kan ju hoppas att det här inte behöver hända igen på ett tag. Men det känns superkul att vi nu kan börja dra nytta av en massa nya automationslösningar”, säger Pär Svärdson.

En tredje milstolpe är att Apotea sedan i juni har producerat en miljon kilowattimmar solenergi på lagrets tak. Enligt Pär Svärdson har bolaget Sveriges största solcellsanläggning.

”Det var en väldigt bra sommar för att dra i gång en sådan anläggning. Den fick jobba för högtryck och vi har kunnat leverera ett överskott till kommunen.”

Ett nytt initiativ för i år är att Apotea har skapat en stängselförsedd klimatzon runt det nya lagret.

Skyltar på grindarna meddelar att leverantörerna inte får köra in på området om deras lastbilar inte når en viss utsläppsstandard. Apotea ska också införa stickprovskontroller för att se till att leverantörerna följer reglerna.

”Jag tycker inte att exempelvis Postnord ska köra runt med lastbilar som spyr ut avgaser. Om fler företag hänger på vårt initiativ måste Postnord byta lastbilar, så det hoppas jag att de gör”, säger Pär Svärdson.

Han är också nöjd med att Apotea under året har samlat in 6–7 Mkr till ideella ändamål, som SOS Barnbyar och Världsnaturfonden.