Antalet stängda H&M-butiker fortsätter minska

På onsdagen var ungefär 50 butiker tillfälligt stängda, uppger H&M-gruppens pressavdelning till Nyhetsbyrån Direkt, att jämföra med de cirka 60 butiker som var tillfälligt stängda en vecka tidigare och ungefär 65 butiker veckan innan dess.

Utöver pandemirelaterade nedstängningar är även 185 butiker stängda i Ryssland, Belarus och Ukraina som en följd av kriget i Ukraina. Det innebär att H&M-gruppen sammantaget har kring 235 butiker stängda av sina totalt drygt 4.700 butiker, 5 procent av det totala antalet butiker.

Som mest under pandemins första våg under våren 2020 hade H&M-gruppen strax under 4.000 butiker tillfälligt stängda, av då totalt cirka 5.000 butiker.

Bild: antal stängda H&M-butiker. Blått med anledning av kriget i Ukraina. Rött med anledning av covid-19.

Källa: H&M-gruppen