Fler säljstarter av nyproduktion i Stockholm

”Både antalet säljstarter och antalet säljstartade bostäder ökar under 2019 års första kvartal. Vi ser också att kvartal två kommer fortsätta trenden med fortsatt hög aktivitet sett till antalet säljstarter. Bara i april väntas ett femtontal projekt starta sin försäljning”, säger Jesper Höök, analysansvarig vid Svensk Nyproduktion, till Nyhetsbyrån Direkt.

Under det första kvartalet i år har det säljstartats 1.257 bostäder i 40 projekt i Stockholms län, vilket kan jämföras med 984 bostäder i 35 projekt under samma period i fjol. Antalet säljstartade bostäder har därmed ökat med 28 procent. Antalet bostäder som säljstartat är samtidigt klart färre än under de första kvartalen 2016 och 2017.

Jesper Höök säger att det är fortsatt många etappindelningar i projekten som säljstartar, vilket innebär en hel del mindre säljstarter i bostäder räknat.