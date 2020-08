Antalet bekräftade coronafall i USA överstiger 5 miljoner

Under lördagen passerades så 5 miljonersgränsen, när antalet bekräftat smittade amerikaner nådde 5.003.180.

Flest smittade finns i Kalifornien, där 553851 har drabbats av viruset, och drygt 10.000 avlidit. Sedan följer Florida och Texas.

Det är dock i New York och New Jersey som de högsta dödstalen finns. Över 33.500 har avlidit i New York.

Inget annat land har så många bekräftat smittade som USA, men trenden pekar nedåt i 17 stater. I sju stater ökar antalet smittade, enligt New York Times databas.

I USA testas nu cirka 720.00 personer per dag, skriver tidningen.

Näst flest smittade globalt finns i Brasilien, följt av Indien.