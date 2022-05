Anrika varuhusjätten Macys rapportrusar

Macys, som även äger klassiska Bloomingdales med anor från 1861, slog analytikernas förväntningar för det första kvartalet. Vinsten på 1,08 dollar per aktie var klar över förväntningarna på 0,82 dollar per aktie, enligt Refinitivs sammanställning. Intäkterna på 5,35 miljarder dollar var strax ovanför förväntningarna på 5,33 miljarder dollar.

Macys upprepade guidningen för försäljningen för helåret 2022 men flaggade även för att lönsamheten skulle bli högre än vad varuhusjätten tidigare räknat med. Macys räknar nu med att vinsten per aktie för helåret landar på 4,53-4,95 dollar per aktie jämfört med tidigare prognos på 4,13-4,52 dollar per aktie.

Macys vd Jeff Gennette noterar i ett pressmeddelande att bolagets kunder fortsätter att handla trots den makroekonomiska oron och att konsumenterna särskilt handlar kläder för speciella tillfällen, exempelvis klänningar och kostymer.

Macys-aktien rusar nära 15 procent i förhandeln till omkring 22 dollar per aktie. Hittills i år är aktien ned cirka 30 procent.