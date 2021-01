Ännu ett utbrott av fågelinfluensa i Skåne

I början av januari slaktades först 18.000 kycklingar efter ett utbrott på en äggkläckningsfarm i Skåne. Sedan dess har den siffran har bara ökat och mängden slaktade kycklingar på gården är nu nästan dubbelt så stor: 34.000.

Dessutom kan det bli fler.

”Nu har det spridit sig till flera andra hus på gården och det är ju bekymmersamt för oss. Det är obehagligt att det är ett så häftigt virus”, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, till SVT Nyheter Skåne.

Smittan på kalkongården konstaterades i torsdags. Men den anses ligga bättre till, då många kalkoner redan slaktats och olika besättningarna ligger flera kilometer ifrån varandra.

Jordbruksverket har spärrat av gården och upprättat ett skyddsområde för att minska spridningsrisken.

Verket tror att fågelinfluensan spridits via vildfåglar och in bland besättningarna via ventilationssystem, säger Henrikson.

”Vi har ett jättebekymmer i hela Europa nu. Detta är en tuff vinter och det cirkulerar överallt.”