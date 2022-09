Ännu en mäktig ryss död – föll i trappa

Innehåll från Autolease DNB Annons

Allt fler vill dela bil i stället för att äga en – det gäller både privatpersoner och företag.

– Dagens personbilar står parkerade mer än 95 procent av tiden. Att dela bil är enkelt, billigt och mer miljövänligt. Du sköter allt i appen: bokar, betalar och låser upp bilen. Du kan välja modell efter önskemål, och du betalar bara för bilen när du faktiskt använder den, säger David Öberg, vd för Hyre i Sverige, och fortsätter:

– Dessutom slipper du lägga tid och pengar på service och underhåll. Försäkring ingår och du får använda bilens parkeringsplats kostnadsfritt under hyresperioden.

Snabb tillväxt i Stockholm

Den norska bildelningsjätten Hyre etablerades i Stockholm i juni i år och det blev succé direkt. Hyre – en av de större på bildelning i Norden – har en park på cirka 1 600 bilar och över 150 000 användare totalt; de flesta finns i Norge där tjänsten lanserades 2018.

– I dag har vi drygt 100 bilar i Stockholm men ökar utbudet löpande. Vi hade en offensiv plan för tillväxt men kan behöva accelerera den ytterligare. I Oslo erbjuder vi över 1 000 bilar och volymen kommer att bli betydligt större i Stockholm, säger David Öberg.

Just nu är fokus på Stockholm, men på sikt är hela Norden aktuellt för Hyre.

– Alla städer med minst 100 000 invånare och en stadskärna där det finns tillräckligt med parkeringsplatser kan vara aktuella framåt. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan det är lika självklart att dela som att äga bil, säger David Öberg.

Kombon som saknats

Hyres ambition är att utmana både traditionellt bilägande och den svenska bildelningsbranschen genom att leverera en smidigare och mer prisvärd tjänst än vad som hittills funnits.

– Bildelning är en hållbar lösning som inte har fått det genombrott i Sverige som många förutspått, trots att intresset är stort. Jag tror att det som saknats är kombinationen av en enkel, sömlös användarupplevelse och ett fördelaktigt pris – precis vad Hyre erbjuder. Främsta anledningen till våra låga priser är att vi från början är ett techbolag som fokuserat på automatisering och digitalisering, vilket gjort att vi kunnat hålla nere kostnaderna, säger David Öberg och fortsätter:

– Ofta kan bolag halvera sina fordonskostnader tack vare delningstjänsten. Vi har räknat ut att företag som använder Hyre i snitt minskar sina kostnader med 40 procent och sitt klimatavtryck med upp till 80 procent. Dessutom sparar du indirekt kostnader då du lägger mindre arbetstid på din bilpark.

Erbjuder skåpbilar och olika bilmärken

Två andra faktorer som skiljer Hyre från konkurrenterna är skåpbilar i utbudet – och att Hyre inte är knutet till ett visst bilmärke utan kan erbjuda hela paletten av märken och modeller.

– Skåpbilarna är väldigt efterfrågade bland både privatpersoner och företag. Det är orimligt för de flesta att äga en skåpbil, och med vår lösning slipper man ta sig ut till en bensinmack, för att hyra en skåpbil, när man har ett behov av större transport, säger David Öberg.

Framgångsfaktor: Bilar från Autolease

En viktig faktor för Hyres framgång och tillväxt är samarbetet med Autolease – ett av marknadens ledande billeasingbolag. Merparten av bilarna i Hyres fordonsflotta kommer från Autolease som också är ett skandinaviskt bolag.

– Vi sökte en leasingpartner som långsiktigt kan växa med oss på den skandinaviska marknaden, och vi är mycket nöjda med Autolease. Det är en digital, snabbfotad och lösningsorienterad partner som passar oss optimalt, säger David Öberg och fortsätter:

– Autolease är märkesoberoende och kan leverera alla bilmärken och modeller, vilket innebär att vi kan erbjuda bilar som passar personers olika behov och önskemål. Tack vare att Autolease är så stora blir de också flexibla och har resurser att bistå oss med kort varsel. Det kan handla om allt från strategisk rådgivning till att lösa akuta problem.

Var tredje personbil laddbar

Autolease har också det miljöfokus som Hyre efterfrågar. Med konceptet Greenlease kan kunderna få behovsanalys, rådgivning och uppföljning för att accelerera omställningen mot en mer hållbar fordonsflotta.

Hyres mål är att hela bilparken ska vara eldriven om några år.

– Den stora utmaningen för oss är tillgång till parkeringsplatser med laddmöjligheter. Här ligger vi steget före i Norge där vi samarbetar med kommunerna som viker parkeringsplatser till delningstjänsterna, och där allt fler har möjlighet att ladda. I Norge är nu var tredje personbil i vår bilpark eldriven. Vi ser det som vår mission att skynda på utvecklingen mot en mer hållbar biltrafik i de städer där vi verkar, och då är det viktigt med ett brett samarbete.

Beräkningar visar att varje bil som delas i en delningstjänst ersätter åtta till tio privatägda bilar.

– Bildelning innebär stora klimat- och energivinster. Dessutom frigörs ytor i våra städer som vi kan använda till något annat än parkeringsplatser.

Digitalt verktyg underlättar

Som kund till Autolease har Hyre tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en överblick av sina fordon: statistik över kostnadsdetaljer, koldioxidutsläpp med mera. Här kan de också beställa och konfigurera bilar och göra beräkningar på bland annat finansieringen.

– Det är ett transparent och effektivt verktyg som ger väldigt bra överblick. Eftersom vi själva är extremt digitaliserade, vilket möjliggör våra låga priser, sätter vi stort värde på en partner som Autolease som tänker likadant och jobbar digitalt hela vägen, säger David Öberg.

Matthias Huss, distribution manager på Autolease:

– Vi är genuint nyfikna på hur vi kan vara med och utveckla Hyres affär, det tror jag är grunden för ett gott samarbete. Tack vare vår storlek kan vi också erbjuda leasing till lägsta möjliga totalkostnad.

Så mycket kostar det

Hyres priser startar på 495 kronor per dygn, eller 69 kronor per timme, för den enklaste modellen och 699 kronor per dygn, eller 99 kronor i timmen, för en större familjebil. 150 fria kilometer per dygn ingår i hyran.

Ingen månadsavgift – här hittar du Hyres priser

OM HYRE Bildelningstjänsten Hyre lanserades i Oslo 2018, och finns idag även i Bergen, Trondheim och Stockholm med en flotta på totalt 1 600 bilar. Både företag och privatpersoner använder tjänsten. Du behöver bara Hyres app för att boka en bil, låsa upp den och sedan betala bilhyran. Vägtullar, bränsle/laddning och hyrpriser beräknas automatiskt i realtid. Målet är att vara ett fullgott alternativ till att äga bil och att aldrig vara mer än fem minuter bort från kunden. Hyre har i dag 40 anställda i Norge och Sverige. Läs mer här