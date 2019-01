Ännu en bricka faller i Rysslandshärvan

Roger Stone, som under en period var rådgivare till Donald Trump presidentkampanj, har ett rykte om sig att inte tveka att blanda fakta med lögn i syfte att få stå i rampljuset. Han har länge funnits i Donald Trumps närhet, och som republikansk lobbyist sett till att smuts om diverse demokratiska politiker kommit upp till ytan.

Som exempelvis Hillary Clinton. Och det är just ”smutsen” om henne, som kom fram när Wikileaks publicerade de av Ryssland hackade e-mailen från Demokraternas riksorganisation under sommaren 2016, som gjort att Roger Stones blandats in i Rysslandsutredningen.

Förutom frågor om kontakterna med Wikileaks-grundaren Julian Assange lär nu Roger Stone behöva svara på frågor om den ton han använde på sociala medier och i intervjuer under sommaren 2016, som indikerade att han hade vetskap om att mer skulle publiceras. Det uppges också vara anledningen till att han blev kontaktad av Steven Bannon, som vid den här tidpunkten var Trumps kampanjchef.

Han skulle alltså kunna vara en mellanhand till Rysslands mellanhand Wikileaks.