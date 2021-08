Annexin avser göra fas 2-studie i USA

Forskningsbolaget Annexin avser att genomföra sin fas 2/proof of concept-studie i RVO i USA, enligt ett pressmeddelande.

USA är den största marknaden för RVO och ledande experter inom området kan därmed delta i studien, heter det.

Annexin har valt att genomföra studien i USA i samarbete med en kontraktsorganisation inom klinisk forskning (CRO) som har lång erfarenhet och expertis inom ögonsjukdomar och specifikt av RVO.

Annexin och samarbetspartnern i USA planerar att skicka in en ansökan, IND (Investigational New Drug), till det amerikanska läkemedelsverket FDA under hösten 2021 baserat på de fas 1-data som bolaget räknar med att ha tillgängliga inom cirka 2 månader.