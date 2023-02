Anna Kinberg Batra blir landshövding i Stockholms län

På fredagsförmiddagen kallade civilminister Erik Slottner till pressträff för att presentera Stockholms läns nya landshövding. In i rummet på Tessinska palatset, landshövdingens residens, klev Anna Kinberg Batra med självsäkra steg. Hon tar nu över det sexåriga uppdraget som landshövding och tillträder den första mars i år.

Di frågade hur det kändes att lämna sina uppdrag i näringslivet:

”Lite sorgligt, ska jag säga, ibland utnämner man ju de som har för lite att göra till landshövdingar men så är inte fallet i dag. Jag har haft fem väldigt roliga år utanför politiken, med uppdrag som jag är stolt över” säger Anna Kinberg Batra.

Landshövdingens uppdrag Regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län). Det är regeringen som utser landshövdingen. Källa: Länsstyrelsen

Landshövdingen beskrivs som statens förlängda arm ute på den lokala nivån. Deras främsta uppdrag är att främja länets utveckling och bidra till ökad tillväxt. Och det är just för Anna Kinberg Batras dubbelkompetens inom både näringslivet och politiken som hon lämpade sig för uppdraget, menar civilminister Erik Slottner.

”Mot Anna Kinbergs bakgrund är det min och regeringens övertygelse att hon besitter de ledaregenskaper och innehar de kvalifikationer som krävs för att leda en länsstyrelse av Stockholms läns storlek”, säger Erik Slottner.

”När jag som ny civilminister fick reda på att Stockholm skulle få en ny landshövding var ett av de första namnen jag kom att tänka på Anna Kinberg Batra”, fortsätter han.

Foto: Jesper Frisk

Under dessa fem år som Anna Kinberg Batra varit borta från politiken har hon varit styrelseledamot i bland annat fastighetsbolaget Castellum, konstgödselföretaget Cinis Fertilizer och ordförande i branschföreningen Svensk Solenergi. Samtliga styrelseuppdrag, förutom hennes uppdrag i statliga Swedish Space Corporation (SSC), upphör under fredagen meddelar hon under presskonferensen. Men helt klar med näringslivet verkar hon inte vara.

”Jag kan avslöja redan nu att jag, om jag inte är gammal och slut om sex år, att jag skulle kunna tänka mig att gå tillbaka till näringslivet en dag igen”, säger Anna Kinberg Batra, som de senaste åren också skrivit krönikor i Di.

Samtidigt menar hon att en för stark separation mellan politik och näringsliv inte är gynnsam för samhället. Att man måste våga flytta på sig emellanåt.

”Man när sig mycket av att vara i näringslivet, lärdomar som kan vara ganska viktiga att ta med sig in i en sådan här roll. Fler personer med näringslivsbakgrund skulle behöva ta statliga uppdrag ibland. Det finns seriösa företagsledare som knappt kan skilja på riksdag och regering vilket ju gör det svårt att påverka politiken”, menar Anna Kinberg Batra.

Anna Kinberg Batra är även krönikör hos Dagens industri.