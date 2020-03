Ann Linde om priskollapsen: ”Kan skapa spänningar”

Utrikesminister Ann Linde vittnar om en vardag där allt fler internationella möten ställs in på grund av coronaviruset. Världsbanken och den Internationella valutafonden genomför under våren virtuella möten istället för fysiska träffar. FN:s årliga kvinnokonferens ”Commission on the status of women” ställdes in i förra veckan. Det möte som skulle ha ägt rum i slutet av mars i Italien med den internationella koalitionen mot Daesh har också ställts in. Och nu ligger det i farans riktning att vårens nedrustningskonferens i New York ställs in.