Angler Gaming: Lägre rörelseresultat och färre nya kunder

Det framgår av delårsrapporten.

Under kvartalet fortsatte koncernen att avsluta icke lönsamma affiliate-samarbeten vilket påverkade intäkterna.

Rörelseresultatet mätt som ebit kom in på 0,7 miljoner euro (2,1).

Antalet nyregistrerade kunder minskade med 6,2 procent under kvartalet, till 54.046.

Framåtblickande ser Angler Gaming att de genomsnittliga dagliga intäkterna under de första 39 dagarna under fjärde kvartalet 2022 är 1 procent högre jämfört med de genomsnittliga dagliga intäkterna under det tredje kvartalet.

Intäkterna för de första 39 dagarna i fjärde kvartalet är samtidigt 2 procent lägre jämfört med de första 39 dagarna under fjolårets fjärde kvartal.