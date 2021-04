Andersson: Regeringens aktiva politik håller uppe arbetslösheten

Regeringen presenterade på torsdagen sin budget och det var tydligt att reformerna för fler jobb och en längre arbetslöshet var huvudnumret.

Sedan länge är regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet skrotat, och i dag ligger arbetslösheten över EU-snittet. Regeringen hade tidigare även ett delmål om 6 procents arbetslöshet.

Arbetslösheten landar på 8,7 procent i år för att sedan sjunka tillbaka till 7,9 procent, men då är inte den kommande valbudgeten med i kalkylen.

Är 6 procent inom räckhåll före valet?

”Det återstår att se, men det som har överraskat är att arbetskraftsutbudet har ökat så enormt”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Orsaken är en aktiv arbetsmarknadspolitik och det har skett med både piskor och morötter, enligt Magdalena Andersson.

”Däremot har inte arbetslösheten sjunkit tillbaka på det sätt som man skulle förvänta sig. Det beror på att vi har fört en väldigt aktiv politik för att få ut människor på arbetsmarknaden”, säger hon.

”Det har varit en aktiv politik där vi har avskaffat vårdnadsbidraget, minskat möjligheterna till föräldraförsäkring för nyanlända, infört en språkplikt och en utbildningsplikt”, säger hon vidare.

Hur stor budget man laddar för i höst beror på hur ekonomin mår då, men hon antyder att regeringen kommer att sikta högt i den sista budgeten före valet.

”Vi har tydliga rekommendationer från Valutafonden och OECD att inte strama åt finanspolitiken för snabbt.”

Moderaterna driver bland annat en åtstramning av bidrag och återställd a-kassa.

”Man kan stilla påminna Elisabeth Svantesson om att just nu - under den största ekonomiska krisen sedan andra världskriget - är det fler som jobbar än när hon var arbetsmarknadsminister under tämligen goda tider 2014. Så hon har lite att förklara”, säger Magdalena Andersson.

Det primära för att öka chanserna till jobb är utbildning och språkkunskaper, enligt Magdalena Andersson, som anser att utvecklingen går åt rätt håll.

”Etableringstiden har halverats sedan Stefan Löfven tog över”, säger Magdalena Andersson.