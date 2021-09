Andersson: Därför nobbar regeringen V:s skattekrav

”Vi är väldigt försiktiga med skattehöjningar under nästa år”, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Di kunde redan på söndagen rapportera att regeringen nobbar ett av Vänsterpartiets viktigaste budgetkrav.

Nämligen kravet att alla skattesänkningar i budgeten måste motsvaras av minst lika stora skattehöjningar.

Hur mycket höjs skatterna nästa år?

”Det är några av indexeringarna som slår in under nästa år, men vi är väldigt försiktiga med skattehöjningar under nästa år på grund av att vi inte vill hämma den ekonomiska återhämtningen”, säger Magdalena Andersson.

I budgeten finns ett paket med skattesänkningar för 10,5 miljarder kronor, med sänkta skatter för främst låg- och medelinkomsttagare.

Men skattesänkningarna finansieras in av motsvarande skattehöjningar. Regeringen vill visserligen införa en ny bankskatt, men pengarna därifrån är redan öronmärkta till satsningar på försvaret.

Kan du kommentera att ni inte hörsammar Vänsterpartiets krav?

”Vår bedömning är att i det här konjunkturläget så vore inte det det bästa sättet att stötta den ekonomiska återhämtningen. Däremot gör vi bedömningen att de här skattesänkningarna som riktar sig mot låg- och medelinkomsttagarhushåll är någonting som kan stimulera återhämtningen”, säger Magdalena Andersson.

”Jag kan också notera att Vänsterpartiet själva hade med en del skattesänkningar som de inte hade förslag på hur man istället skulle höja skatterna för att kompensera det”, fortsätter hon.

Även om Magdalena Andersson pekar på konjunkturen så finns det ytterligare ett viktigt skäl till att regeringen nobbar Vänsterpartiets krav. Och det är att Centerpartiet sagt prompt nej till stora skattehöjningar, enligt flera källor till Di.

Centerpartiet har sedan tidigare krävt en sänkning av skattetrycket och målet har varit att det ska ned till samma nivå som när den borgerliga alliansregeringen slutade 2014, då skattekvoten låg på 42,2 procent.

Det är en siffra som regeringen tycks ha tagit fasta på. I budgeten står det att skattekvoten väntas uppgå till just 42,2 procent nästa år, vilket är en nedgång jämfört med i år.