Anders Borg: Riksbanken borde ha extramöte och höja 75 punkter i augusti

köper in vin till Systembolaget. Vilka är de? Och hur går det till?

I ett ljust rum i Systembolagets huvudkontor vid Kungsträdgården i Stockholm möts sju makthavare. Det är dessa fyra män och tre kvinnor som avgör vilka viner som hamnar på monopolets butikshyllor. Det handlar om mycket vin och stora pengar – varje år köper Systembolaget in över 2 000 olika viner och säljer över 220 miljoner liter vin. Det gör Systembolaget till en av världens största inköpare av vin.

I centrum står sju inköpare som har delat upp vinvärlden mellan sig geografiskt. De fattar besluten tillsammans med flera andra vinprovare efter blindtesterna på huvudkontoret där det sörplas, gurglas och spottas.

För dyrare viner i mindre volym, som bara säljs i en del av butikerna, tar inköparen beslutet själv i samråd med någon av företagets tre biträdande inköpare så att vinutbudet på hyllorna matchar kundernas efterfrågan.

En stor del av vinerna på Systembolagets butikshyllor väljs ut i vinprovningar på huvudkontoret i Stockholm. För att kunna jämföra vinerna med varandra och hitta det bästa erbjudandet, bedömer inköparna varje enskilt vin. De analyserar utseende, doft och smak, och bedömer kvalitet, karaktär och prisvärdhet. Foto: Jack Mikrut

Systembolaget köper inte vin direkt från producenter, utan går via olika svenska leverantörer som representerar producenterna i Sverige. Det finns ett tusental leverantörer, men en handfull av dem dominerar marknaden. Motparten är Systembolagets inköpare, de sju som har makten. Vilka är de och hur går det till?

En av Systembolagets mest efterfrågade inköpare är Johan Larsson, ansvarig för inköp av franska viner. Förra året köpte han in över 600 viner. Billigast var ett vitt vin på tetrapack för 69 kronor, dyrast ett rött från Bordeaux för 39 500 kronor flaskan.

”För att översätta till någon form av Hollywoodsvenska – jag var chefsbutler för kungafamiljen.”

När han anställdes för drygt tio år sedan var han, och är fortfarande, en av få inköpare med bakgrund utanför Systembolaget. Från 1995 och framåt arbetade han med försäljning hos olika vinleverantörer, med kortare avbrott som chefssommelier på Operakällaren i Stockholm och som assisterande vinmakare på en vingård i Frankrike. Han har också ansvarat för kungahusets viner.

”För att översätta till någon form av Hollywoodsvenska – jag var chefsbutler för kungafamiljen. Det finns en ganska sur butler i tv-serien Downton Abbey som heter Carson. Jag var Carson och arbetsledare för hushållet, det som på lite slarvig svenska kan kallas betjäningen. Allt det som får kungafamiljens vardag att gå ihop. Där ingick vinet som en ganska liten, men för dem väldigt viktig del.”

Systembolaget Systembolaget grundades 1955 och har 6 238 anställda. Företaget har 448 butiker, ­samarbetar med 480 ombud och ­erbjuder hemleverans. Ägs till 100 procent av staten. Total försäljning: 47,6 miljarder kronor 2021. Nettoomsättning: 38,1 miljarder kronor. Rörelseresultat: 428 miljoner kronor. Årets resultat: 376 miljoner kronor. Nöjd kundindex: 80,7 procent. Total försäljningsvolym: 577 miljoner liter, varav drygt 222 miljoner liter vin. Aktiva dryckesleverantörer: Cirka 900. Artiklar: Ungefär 28 000 stycken. varav 3 500 i ”fast sortiment”, 4 200 i ”lokalt och småskaligt sortiment” och 18 500 i ”beställningssortimentet.” ­Tillkommer ungefär 2 200 ”tillfälliga lanseringar” varje år. Artiklar i beställningssortimentet köps inte in av System­bolagets inköpare, utan lagerförs av respektive leverantör. Antal kundbesök i butikerna: 126,7 miljoner.

Johan Larsson. Foto: Jack Mikrut

När han började på Systembolaget 2010 höjde många i branschen på ögonbrynen.

”Många av mina dåvarande kollegor och konkurrenter på andra firmor sa: ’Hur kan man göra det där?’. Det var lite som att gå över till den mörka sidan.”

Ett inköp börjar på avdelningen för marknadsanalyser. Det mynnar ut i en strategi för hur sortimentet på Systembolagets hyllor ska se ut för att matcha kundernas efterfrågan. Vilken typ av drycker som behövs, från vilka ursprung, med vilka smakprofiler och i vilka förpackningar.

”Låt säga att vi söker ett ekologiskt vin för 89 kronor tappat på pet-flaska, eftersom vi har identifierat ett sådant behov hos kunderna. Var får vi bästa erbjudandet för det priset? Var hittar vi den säkraste volymen? Vilket ursprung kan över tid leverera den mest stabila kvaliteten till det priset i ungefär den här volymen, det kan ju handla om ett par hundra tusen liter. Det är ett gigantiskt pussel att lägga”, förklarar Johan Larsson.

Nästa steg för inköparen är att formulera en offertförfrågan som går ut till leverantörerna efter just denna typ av vin. Johan Larsson baserar den på vad det verkar som att kunden söker, men också information från leverantörer och sin egen erfarenhet från resor, möten med producenter och besök på mässor.

”Sedan knådar jag fram en offertförfrågan som förhoppningsvis ska få kundnöjdheten att bli väldigt hög, som ska få kunden att säga att det var precis det här jag ville ha.”

Det är nu leverantörernas viktiga roll kommer in i bilden. De ska försöka gräva fram det vin som bäst uppfyller offertförfrågan. Och som får högsta poäng på inköpsavdelningens blindprovning eller gillas av ansvarige inköparen själv, när det gäller mer exklusiva viner.

”Jag brukar säga lite tillspetsat att erbjudandet i Sverige, alltså produkterna på hyllan, inte blir bättre än det som leverantörerna letar upp och erbjuder oss. Det är ett samarbete med dem. Vi tittar på behovet och de hjälper till att scouta fram produkterna.”

Eftersom Systembolaget är ett monopol finns det inga konkurrenter att mäta sig med. Johan Larsson säger att måttstocken är kundnöjdheten. Och att den mäts i företagets butiker regelbundet. Men undersökningarna ger inte svar på hur bra jobb en enskild inköpare lyckats i sitt eget ansvarsområde.

”Vi har inte budgetar på volym, inga budgetar på kronor och ören som vi ska uppnå. För Systembolagets ledning spelar det ingen roll om kundnöjdheten är störst på viner från Italien, Ungern eller Frankrike. De tittar på helheten och det gör vi också. ”

Trots det är Johan Larsson och hans kollegor mycket intresserad av hur deras respektive ansvarsområden går och hur varje enskilt vin gör ifrån sig i statistiken.

”Alla vi inköpare är ju i viss mån fåfänga, vi vill att våra områden ska lyckas så bra som möjligt. Det är ingen inbördes tävlan, men vi enskilda inköpare tittar på hur våra länder går i volym och värde. Det tycker vi är jätteintressant.”

Varje inköpare får ett antal lanseringar att fylla varje år, baserat på företagets marknadsanalyser och kategorichefernas planering.

”Om jag har gjort mina lanseringar är jag klar, men det stannar ju inte där. Vi tittar på i vilken mån de här produkterna lever kvar. Vi kan se om vi har gjort en lyckad, en mindre lyckad eller en misslyckad lansering”, säger Johan Larsson.

Påverkas dina affärsrelationer av att Systembolaget är ett monopol?

”I allra högsta grad. För mig är det fullkomligt ointressant om till exempel en leverantör är ett enmansföretag eller ett multinationellt företag. Jag tittar enbart på produkten, på erbjudandet i sig. På pris jämfört med kvalitet, och självklart ursprung också. Är det här något jag har identifierat som ett behov just nu?”

Inköparna Johan Larsson, Magnus Lindblom och Matilda Dannetun säger att de inte konkurrerar inbördes, men brinner för sina respektive vinländer. Här fotograferade i vinkällaren hos Magnusson Fine Wine på Östermalm i Stockholm. Foto: Jack Mikrut

Är det möjligt att vara tillgänglig för alla som vill träffa dig?

”Jag är ju ålagd att vara så tillgänglig jag bara kan och ta möten med alla. Sedan köper jag inte produkter från alla. Det finns leverantörer jag nästan har daglig kontakt med, som jag inte ens kommer ihåg när jag köpte en produkt från senast och som stångar sina huvuden blodiga. Jag blir nästan ledsen å deras vägnar. Sedan finns det leverantörer som jag bara har mejlkontakt med och som jag har köpt jag vet inte hur många viner från. Men proverna de har skickat till mig är klockrena för vad jag behöver.”

Systembolaget har i omgångar fått kritik för att ibland köpa in ovanligt många viner från före detta anställda som just börjat arbeta hos en leverantör. Vad är din kommentar?

”Det är inte så konstigt. Har du jobbat som inköpare hos oss och börjar hos en importör, vet du precis var hålen i erbjudandet finns. De har ingen hemlig information, bara osedvanligt hög branschkunskap, och vet exakt var glappet mellan erbjudandet och kundbehovet är. Jag kan bitvis förstå frustrationen, men vi har ju ändå en karantän.”

Räcker det med sju inköpare för att köpa in vin till ett helt lands vinkonsumenter?

”Vi fokuserar på en enda sak – det enda vi gör är att prova och ha dialog med leverantörerna hela dagarna. Provar, pratar, provar och pratar, och reser och träffar producenter. Vi är de som provar mest i Sverige, punkt slut. Men vi har hundratals leverantörer, hundratals par ögon på varje offertförfrågan.”

Johan Larsson är också noga med att Systembolagets inköpare inte styr över alla viner som går att köpa som konsument i Sverige. Leverantörerna kan välja att sälja vinerna i Systembolagets beställningssortiment, genom sina egna vinklubbar eller till restauranger, som är en fri marknad.

”Om du tittar på den volym vi köper in är inte vår inköpsorganisation liten i förhållande till andra, eftersom det är så mycket vi inte gör som inköpare i andra länder gör. Champagnerna blir inte bättre för att vi har två inköpare som bara köper champagne.”

Johan Larsson trivs där han är just nu.

”Om du på riktigt är intresserad av vin finns ingen annan plattform där du kan utvecklas så till den milda grad. Hur kan man då inte vilja jobba på en av världens största detaljhandlare för vin och på så sätt kunna vara med och påverka utvecklingen på riktigt?”

Det som driver honom i slutänden är business. Att varje dag kunna spika en lansering han är nöjd med.

”Att ha säkrat 48 flaskor Bonnes-Mares (ett berömt bourgognevin, reds. anm), det kan vara dagens höjdpunkt för mig. Eller få ut en jättebra offertvinst på 400 000 liter bag-in-box-vin som ska lanseras om ett halvår, det kan vara lika häftigt.”

En önskan är att visa Systembolagets kritiker hur jobbet verkligen går till.

”Det finns mycket killgissningar därute om hur vi jobbar och tänker, om vad vi får och inte får göra. Jag skulle gärna ta med några av våra största skeptiker och säga: ’Du, häng med en vecka så får du se!’ Många skulle tycka att det här är ju kul på riktigt.”

Till skillnad från Johan Larsson har Matilda Dannetun gått den långa vägen i företaget. Hon började jobba heltid 2010 på en Systembolagsbutik på Östermalm i Stockholm, gick vidare till kundtjänsten på huvudkontoret och till kommunikationsavdelningen för att i januari 2020 få eget ansvarsområde som inköpare.

”Jag hann boka på en massa resor och mässor. Sedan fick jag boka av allt på grund av pandemin och har köpt in via nätet sedan dess.”

I sin nuvarande position har hon stor nytta av att ha arbetat länge i en Systembolagsbutik och av att ha koll på alla olika typer av kunder.

”Jag har ganska begränsat med positioner för tillfälliga lanseringar för Asien. Klart intressantast, som alltid säljer jättebra, är libanesiskt vin.”

”Alltifrån de som kommer in och köper sin standardprodukt en gång i veckan, till den initierade vin-kunden. Jag tycker fortfarande att det är jätteviktigt att vara ute och tjuvkika i butik, lyssna på folk och titta på vilka etiketter som funkar.”

Matilda Dannetuns ansvarsområden är Afrika, Asien, Österrike, Schweiz och Luxemburg. Exakt hur många viner från Kina, Japan, Sydafrika som får plats på hyllorna bestäms av antalet lanseringar, positioner, som varje ursprung får sig tilldelat. Av totalt 180–185 lanseringar per år går ungefär 110 till Sydafrika, 60 till Österrike och 18 till Asien. Förutom japansk sake finns väldigt få viner i sortimentet från Asien.

”Jag har ganska begränsat med positioner för tillfälliga lanseringar för Asien. Klart intressantast, som alltid säljer jättebra, är libanesiskt vin. Till och med libaneserna själva är förvånade över hur svenskar kan tycka så bra om deras viner.”

Sydafrikanska vinproducenter har en historia av att inte behandla sina anställda särskilt väl, påverkar det ditt arbete?

”Det är svårt men viktigt att förhålla sig till. Det är något vi måste jobba med. Vi har landat i att ställa höga krav på certifieringar, hållbarhet och sociala aspekter. Vi frågar inte heller längre efter hur billiga viner som helst, eftersom vi inser att våra höga krav kostar pengar och gör att vinet hamnar på en annan prisnivå.”

För vin som köps in i stor volym till det fasta sortimentet genomför Systembolaget sedan länge återkommande revisioner hos både producenter och odlare. Sedan i september pågår ett försök att ha hållbarhetsenheten med på vissa möten mellan inköpare, producenter och leverantörer även när det gäller exklusivare viner. Syftet är att försäkra sig om att Systembolagets uppförandekod följs för samtliga lanseringar.

”Har ni tillfälliga säsongsarbetare? Hur många? Hur fungerar det? Vilken typ av kontrakt har de? Tanken är att det här ska vidareutvecklas. Just nu har vi testat för nio ursprung när vi köper in tillfälliga produkter under ett halvår”, säger Matilda Dannetun.

Hur undviker du att dina personliga preferenser lyser igenom i de inköp du gör?

”Jag gillar hela skalan av druvor, viner och ursprung. Det löser sig också automatiskt genom att antalet positioner är begränsat. Jag kan inte köpa fem sydafrikanska chardonnayer om jag har tolv positioner per halvår. Urvalet ska spegla kund-efterfrågan, inte mina personliga preferenser.”

Matilda Dannetun. Foto: Jack Mikrut

Även inköparen Magnus Lindblom är rekryterad från de egna leden och började sin första anställning som försäljare i en Systembolagsbutik för över 20 år sedan. Första gången han vikarierade som inköpare var 2008, då var hans ansvarsområde sprit.

”Det var stort och läskigt på alla sätt. Det är en speciell värld. Sedan fick jag vikariat för allt rött vin från Frankrike, det är heller ingen munsbit.”

Hans första fasta tjänst var som inköpare med ansvar för Chile.

”Jag var i Chile många gånger och reste från norr till söder, var överallt och kände alla. Jag kände att jag kunde landet som min egen ficka.”

Sedan 2018 ansvarar Magnus Lindblom för USA, Östeuropa, alkoholfritt och glögg.

”När det gäller USA är det ibland svårt att gräva sig ner och hitta bakom varumärkena, ner i myllan. Att lära känna producenter och se vad som är etikett och vad som är mer autentiskt. Det är otroligt mycket pengar i omlopp i USA.”

Den östeuropeiska vinvärlden håller sig Magnus Lindblom ajour med genom att träffa specialiserade importörer och prova deras viner. Han försöker också att läsa på.

”Jag har en Östeuropakarta som hemskärm på min dator.”

Det är många länder som konkurrerar om de 12–15 platserna per halvår som Magnus Lindblom får sig tilldelad för östeuropeiska viner på Systembolagshyllorna. Till att börja med försöker han fånga upp några klassiker.

”Det blir en del furmint från Tokaj, för det har blivit en ikonisk vinstil. Och sedan assyrtiko från Santorini och några bra xinomavro från Grekland. Jag försöker även spara plats till något lite oväntat, som tjeckiska Nestarec vi lanserade nyligen eller i höstas då vi hade ett orange vin från Bosnien-Hercegovina.”

Även Georgien ingår, ett område vars viner är eftertraktade, men det finns för närvarande bara tre av dem på Systembolagets hyllor.

”Suget efter orange amforavin från Georgien är nästan omättligt. Men jag får inte otroligt många inspel därifrån. Jag tror att det är ganska komplicerat för importörer att jobba med Georgien.”

När de mest självklara vinerna är inköpta försöker Magnus Lindblom få in fler naturviner, gärna från mer oväntade ursprung gjorda på inhemska druvor. Han vill gärna se fler autentiska viner från Östeuropa gjorda på inhemska druvsorter.

”Och jag har märkt att när man dessutom slänger på det här med naturvin funkar det oftast jättebra med försäljningen.”

Naturviner har Magnus Lindblom framför allt tagit till sig sedan han började arbeta med östeuropeiska viner. Inlärningskurvan har varit brant. I början var det mesta intressant, även oxiderade viner med volatila syror.

”Men ju mer jag provar är det viktigt med personlig stil och tydlig karaktär, men också att vinet är rent. Den här obehagliga tonen av härsken hasselnöt i eftersmaken som lägger sig som en film i hela munnen, det inträffar då och då. Det är det värsta som finns. De köper vi inte.”

Magnus Lindblom. Foto: Jack Mikrut

Hur präglas sättet som du träffar branschkollegor och leverantörer av att du jobbar på ett monopol?

”Alla de svenska importörerna är medvetna om vilka regler som gäller. Det är inte så att man försöker muta eller besticka. Någon gång på resande fot kan en producent i all välmening säga: ’Ta med den här flaskan till hotellrummet’. Då får man bara säga: ’Nej tack, det var vänligt men det är inte aktuellt.’ Men sådant händer inte i Sverige.”

Hur tar du reda på om du har gjort ett bra jobb?

”Det roligaste som finns är att kolla försäljningen dagarna efter lansering. Det är otroligt rafflande. Det låter som att det strider mot Systembolagets uppdrag, men så är det ju inte, eftersom mitt uppdrag är att se till att kunderna är nöjda med det som finns på hyllan.”

Är det rimligt att bara sju inköpare köper in vin till Systembolaget som har alla svenskar som kunder?

”Ja, det beror lite på vad man tror att vi faktiskt gör. Många inköpare i andra branscher har fler arbetsuppgifter, hade vi alla dem skulle det nog bli orimligt. Men vi jobbar jättemycket med Systembolagets cirka tusen importörer. Det är de som har alla täta kontakter och samarbeten med vinproducenter på plats i olika länder. Det är de som knyter kontakter där, säkrar volymer och ingår avtal. Det gör inte vi.”