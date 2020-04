Analytiker: Historisk oljedeal kan vara spel för galleriet

”Det är otroligt mycket olja, men vi är också i en helt oöverträffad situation där en stor del av världen står still och efterfrågan störtdykt”, säger Samuel Ciszuk, energianalytiker på ELS Analysis.

Ett gammalt talesätt i oljevärlden lyder ”If you can't sell it, drink it” (ungefär ”Om det inte går att sälja det, drick det”). Oljan måste helt enkelt ta vägen någonstans.

”Just nu försöker branschen få tag på lagringsutrymme och framåt maj kommer det att ta slut. Då kommer fält börja stängas och producenter slås ut. Fält som panikstängs skadas och det kommer inte bli lätt att bara återuppta produktionen där framöver”, säger Samuel Ciszuk.

Det är just i maj som produktionen globalt ska minska med nästan 10 miljoner fat enligt det nya avtalet. Men Samuel Ciszuk tror inte att det kommer ske.