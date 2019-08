Analytiker: Disney kommer vinna tv-kriget

Disney lanserar sin nya strömningstjänst Disney Plus i USA den 12 november. Företaget har presenterat att kunderna kan välja att köpa tjänsten på två sätt, antingen som en fristående tjänst för 6,00 dollar i månaden eller som ett paket tillsammans med sporttjänsten ESPN Plus och tv-tjänsten Hulu Plus för 12,99 dollar.

Det är paketet som gör Disney till en vinnare, säger Laura Martin. Konsumenter är inte intresserade av att skaffa flera olika liknande strömningstjänster, säger hon i en intervju med CNBC.