Analyspodden: H&M borde utnyttja krisen

”De butiker som inte går runt i dag när det är högkonjunktur, minusränta och folk har jobb, de kommer definitivt inte att göra det när det blir lågkonjunktur”, säger han.

Ulf Petersson tipsar också om hur man bör agera efter storaffären mellan Tele 2 och Com Hem, medan Di:s makroexpert Viktor Munkhammar ger sin syn på det förändrade tonläget på räntemarknaden under den gångna veckan – där räntegurus varit ute och varnat för en björnmarknad och signalerna från både Riksbanken, ECB och Bank of Japan pekar i ”hökaktigare” riktning:

”Det är en hel flotta av hangarfartyg som är på väg att vända”, säger han.