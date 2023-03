Den 30 maj anordnar Dagens industri konferensen Mobilitet & Samhälle med 2030-sekretariatet som partner. Inför konferensen presenterar vi varje vecka en ny text som tar tempen på omställningen till hållbara transporter. Anmäl dig och hitta mer information om konferensen här.

DEL 1: Sju måsten om Sverige ska klara av klimatmålen

1. 2030-målet är mitt i prick – men behöver brytas ner. Sveriges klimatmål för transportsektorn, med 70 procents minskad klimatpåverkan mellan åren 2010 och 2030, är precis vad IPCC efterlyser. Snabba, långtgående, konkreta utsläppsminskningar andra kan ta efter och inspireras av – så kan Sverige som litet land göra verklig skillnad. Eftersom det är svensk klimatlags enda sektorsmål, så kan vi räkna med alltmer fokus på transporternas klimatomställning. Nu bör 2030-sekretariatets egna indikatorer bli officiella och gemensamma, så att alla kan följa utvecklingen, och förslagen om nationella mål för cykling, kollektivtrafik och transporteffektivitet bör bli verklighet så att vi vet vad vi styr mot.

2. Klimatet kan inte vänta. Klimatminister Pourmokhtari har uttryckt att omvärlden förmodligen har förståelse för att Sveriges klimatpåverkande utsläpp kan behöva öka en tid, innan de åter vänder nedåt. IPCC-rapporten signalerar tydligt att det inte finns utrymme för en sådan ”utsläppspuckel”; utsläppen måste ner nu. Därför blir det viktigt för regeringen att tänka om gällande att sänka reduktionsplikten kraftigt, sänka skatten på fossila drivmedel eller hänvisa till att det så småningom kan komma nya kärnkraftsreaktorer.

3. Föregångslandsstatus kräver mer. ”Vi är ute på tunn is och den smälter snabbt” sade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres när han inledde IPCC-mötet, med uppmaning till alla länder, sektorer och företag att skärpa sina mål. Det gäller väldigt tydligt Sverige, vars klimatmål ”nettonoll” år 2045 var världsledande när det togs men nu är alltmer ifrågasatt. EU godkänner inte ens ett mål som detta; utsläppsminskningar som räknas in kan inte ske i helt andra delar av världen, såsom Sverige planerat. Också Klimatpolitiska Rådet har slagit fast att ”nettonoll bör vara noll”. Räkna trots allt inte med att klimatmålen skärps just nu – men att backa från dem som Sverigedemokraterna och debattören Per Kågeson föreslår är nu helt otänkbart.

4. Förnybart är framtiden. IPCC slår fast att läget är akut, men också hoppfullt. De lyfter särskilt fram hur mycket billigare solceller, vindkraft och elbilar blivit, och hur snabbt deras andelar av energi- och fordonsmixen nu ökar. De pekar entydigt ut hållbara biobränslen, vätgas med låga utsläpp och elektrobränslen som delar av lösningen för att ställa om transportsektorn – viktig för den som ibland måste bemöta kritik och oro kring både biodrivmedlens och elbilens roll. Men de slår också fast att batterier måste tillverkas mer cirkulärt och med bättre kontroll på konfliktmineraler – en signal inte bara till fordonsindustrin utan också till alla vi som väljer fordon.

5. Sidonyttorna är positiva. Trots IPCC:s larmrapport finns det kanske en och annan som tvivlar på allvaret i klimatfrågorna, eller som undrar varför vi som litet land ska engagera oss. IPCC ger ett tydligt svar: Därför att klimatomställningen har så positiva sidoeffekter, inte minst på transportsidan. Vi får bättre luftkvalitet med eldriften, bättre hälsa med ökat cyklande, fler arbetstillfällen med biobränslena, bättre livskvalitet med ökade möjligheter att jobba distans.

En global klimatrapport kan kännas långt borta. Men klimathotet är nära och akut – och lösningarna finns hos oss, i Sveriges världsledande 2030-mål!

Mattias Goldmann är grundare och ansvarig för Bil- och Bränsle på 2030-sekretariatet. Han har tidigare varit vd för tankesmedjan Fores, talesperson för Gröna Bilister och hållbarhetschef för Sweco. Han är sedan länge en av de mest tongivande i svensk miljö- och transportdebatt. Åsikterna som uttrycks i artikeln är skribentens egna.