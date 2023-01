Amsterdam får nytt undervattensgarage för cyklar

Det nya cykelgaraget, som öppnade nu i veckan, är inte störst i världen men kanske det dyraste. Det säger också en hel del om hur högt prioriterat det tvåhjuliga fortskaffningsmedlet är i den holländska huvudstaden.

Garaget som har plats för 7.000 cyklar är en del av en större renovering som pågått sedan 2017 i området framför Amsterdams centralstation som kallas De Entree. Här har staden rensat upp rejält och successivt fördelat om utrymme till fördel för cyklister och fotgängare. Ovan mark alltså.

Under jorden har området samtidigt fått en ny tunnelbanestation. Den öppnade redan 2018. Det nya cykelgaraget, som nås från marknivå via en krökt ramp, är den sista etappen i bygget som skett under mark.

Att lägga 100-tals miljoner på ett cykelgarage är med holländska mått att betrakta som en ”en sund infrastrukturinvestering”.

”Det är en droppe i hinken jämfört med investeringar för motorvägsutbyggnader, för att inte tala om de samhälleliga folkhälsokostnaderna för trängsel, bilolyckor och bilberoende”, säger Meredith Glaser, vd på Amsterdam-baserade Urban Cycling Institute, till Bloomberg Citylab.

Stora underjordiska cykelgarage vid större knutpunkter är vanliga Nederländerna. Den största – med plats för 12.000 cyklar – finns i Utrecht. Där görs mer än 50 procent av alla resor på cykel, att jämföra med Amsterdam där ungefär var tredje resa sker på cykel.