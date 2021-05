Amina Manzoor: ”Covid-19 är här för att stanna”

Minst 160 miljoner människor har insjuknat och 3,3 miljoner har dött av covid-19. I Sverige står motsvarande tal för en miljon insjuknade och 13.900 döda.

Som medicinreporter på Dagens Nyheter har Amina Manzoor varit en av den svenska debattens tydligaste röster i debatten om det dödliga coronaviruset. Nu släpper hon boken ”Pandemier! Från spanska sjukan till covid-19”.

Varför skriver du en bok om den här pandemin?

”Jag har saknat den fördjupade kunskapen i nyhetsrapporteringen. Man vill förstå mekanismerna bakom. Sedan har jag varit intresserad av pandemier i många år, det är supernördigt. Det började när jag jobbade på Karolinska Institutets personaltidning och lärde känna fotografen Lennart Nilsson. Han ringde mig en dag när svininfluensan började spridas och undrade om någon hade blivit smittad i Sverige, för han ville fota viruset. Att hitta den första patienten, ta reda på vart viruset kom ifrån och hur man kunde begränsa utbrottet kändes som ett spännande detektivarbete.”

Hur har det varit att jobba som reporter under covid-pandemin?

”Det har varit väldigt intensivt. Som vetenskapsjournalist jobbar man vanligtvis med granskade studier som har gått igenom någon slags tvätt, men under coronapandemin har det kommit extremt många så kallade 'pre-prints' som inte är granskade. Det har gjort att man måste vara mycket mer försiktig, man har inte vetat om resultaten stämmer. Samtidigt hade man blivit ganska mossig om man bara hade publicerat de granskade och publicerade studierna.”

Du skriver att infodemin är lika allvarlig som pandemin vad gäller covid-19. Exempel på myter som har spritts?

”I början kom ett rykte som sa att covid aldrig skulle lämna vårt dna på samma sätt som hiv. Andra myter som har spritts är att munskydd ger syrebrist och orsakar cancer. Ett tredje exempel är att ett hundratal 5G-mobilmaster sattes i brand i Storbritannien eftersom de ansågs sprida coronaviruset.”

Hur ser du på den svenska strategin?

”Det finns saker som har misslyckats. Vi har misslyckats med att skydda de äldre, hälften av våra dödsfall har skett på äldreboenden. Sedan kom de svenska åtgärderna senare än i många andra länder och de har varit mildare än i många andra länder. Att skolorna har hållit öppet har varit väldigt positivt.”

Varför har Sverige så höga dödstal jämfört med övriga Norden? Sverige har 13.900 döda, Norge har 650, Finland har 850 och Danmark har 2.500?

”Ett viktigt skäl är att väldigt stor smitta kom in i Sverige under sportlovsveckorna 2020. Man testade heller inte ordentligt då, om man hade testat som i dag hade man hittat de här klustren och kunnat stoppa dem på ett helt annat sätt. Åtgärderna kom sent och det tog tid innan de fick effekt. Men vi vet inte allt än.”

Är det rätt eller fel att Sverige inte har gått ned i lockdown?

”En rent privat åsikt är att jag värnar våra demokratiska fria rättigheter. Man kan heller inte säga att de länder som har stängt ned har haft någon lägre form av dödlighet, det finns inget entydigt mönster.”

Hade Kina kunnat göra något annorlunda för att stoppa smittspridningen i Wuhan i början?

”Ja, de hade kunnat dela med sig av information redan i december 2019, det tog flera veckor innan de berättade. Om de hade delat med sig tidigare hade man kunnat varna andra länder, skala upp testningen och reglera resandet.”

Hur orolig ska man vara för att vaccinet blir en ny Pandemrix-skandal, som ledde till att många fick narkolepsi som biverkan?

”Det är en jättebra fråga och jag förstår att många är oroliga. Därför är det bra att man avvaktar med att vaccinera barn tills man har mer data på säkerhet. Nu har mer än en halv miljon barn i USA vaccinerats med minst en dos så vi börjar få data.”

Hur länge tror du att vi får leva med covid?

”Jag tror att själva viruset kommer att vara kvar under överskådlig tid, för det är jättekomplicerat att utrota sjukdomar. Hos människor har vi bara utrotat en sjukdom och det är smittkoppor, och det tog många års kampanj. Covid-19 är här för att stanna men tack vare vaccinet behöver det kanske inte bli värre än en förkylning framöver.”