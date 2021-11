AMF om Ica-budet: ”Kommer komma våra sparare till godo”

Innehåll från Baker & McKenzie Annons

Det är just nu en hög aktivitet på transaktionsmarknaden och M&A förväntas ha en fortsatt viktig roll när företagsvärlden nu återhämtar sig efter pandemin. Utvecklingen drivs på av strategiska konsolideringar, bra tillgång på kapital, starka balansräkningar, ökad gränsöverskridande verksamhet och en återhämtning för coviddrabbade sektorer. Samtidigt ställer en alltmer internationell omvärld ännu större krav på att göra rätt typ av affär för att kunna maximera avkastningen på kapital.

– Den starka uppgången på börsen under senare år har gjort att det är dyrt idag att investera i och förvärva bolag. Att göra rätt sorts affär har blivit oerhört viktigt, att se till att affären verkligen tillför något till affärsverksamheten och blir en investering med god avkastning på investerat kapital. Att våga satsa i rätt sammanhang och inte bara köpa för att alla andra gör det, det tror jag kommer att vara den största utmaningen framöver, säger Anders Fast, managing partner på Baker McKenzie.

Den starka börsuppgången som varit under senare år har gjort att många bolag har valt att notera sig på börsen istället för att säljas.

– Vi märker att börsuppgången har gjort att den delen av transaktionsmarknaden där privata aktörer, private equity och börsbolag köper bolag av varandra har varit lite lugnare under den senaste tiden. Men vi ser nu att den volymen är på väg uppåt.

Vi ser en helt ny omställning pådriven av både teknikutveckling och pandemi, menar Anders Fast.

– Vissa branscher som e-handel, fintech, miljöteknik och energi har hoppat 10 år i sin utveckling under det senaste året. Utvecklingen drivs på av strategiska konsolideringar, gränsöverskridande verksamheter och en återhämtning för coviddrabbade sektorer.

Den snabba utvecklingen gör också att det blir allt viktigare att välja rätt rådgivare för sin M&A.

– Du måste idag kunna säga som rådgivare att det som händer i världen, det kan vi. Vi har stängt M&A transaktioner till ett värde av 600 miljarder USD under det senaste fem åren, det tycker jag bevisar att vi står för det vi säger. Vi har lokal förankring och samtidigt tillgång till all den uppbyggda kompetens som finns globalt inom Baker McKenzie som våra klienter kan dra nytta av. Det gör att när vi hjälper våra klienter kan vi verkligen skräddarsy team med den specifika kompetens som behövs, oavsett var i världen transaktionen sker, berättar Anders Fast.

Baker McKenzie, som är en av världens ledande advokatbyråer, har genomfört flest gränsöverskridande M&A-transaktioner i världen under det senaste decenniet. Advokatbyrån hjälper sina klienter i varje steg i affären, allt från uppdragets start och planering före transaktionen till genomförande och stängning av samt integrationen efter transaktionen.

– Vi ser en starkt tillväxt i Norden och har ökat vår omsättning i Sverige med mer än 10 procent per år under de senaste åren och hela 20 procent under senaste året. Det ger oss möjlighet att fortsätta växa och attrahera fler talanger, vilket är otroligt viktigt för framtiden. Det är bara på det sättet vi kan stärka vårt erbjudande till våra klienter, avslutar Anders Fast.

