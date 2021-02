Amerikanska råoljelager sjönk i förra veckan – priserna vänder upp

De amerikanska lagren av råolja sjönk med 6,6 miljoner fat under förra veckan, enligt USA:s energidepartement, DOE. Oljepriserna vänder upp efter beskedet.

Analytikerna hade väntat sig en uppgång med 1,0 miljoner fat, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Den inofficiella lagerstatistiken från American Petroleum Institute visade på en nedgång med 3,5 miljoner fat.

Lagren i Cushing, leveranspunkt för WTI-oljan, sjönk med 0,7 miljoner fat.

Lagren av bensin steg 4,3 miljoner fat, väntat var +1,8 miljoner fat.

Lagren av destillat sjönk 1,7 miljoner fat under veckan, väntat var -0,8 miljoner fat.

Efter beskedet stiger spotpriset på Brent- och WTI-olja till 0,4 procent plus för dagen efter att tidigare under dagen handlats under nollan.