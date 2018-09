Amerikanska klädestillverkaren drar ned på personal

Åtgärden leder till ökade avgångsvederlag som i sin tur medför att strukturkostnaderna 2018 stiger med ungefär 10 miljoner dollar jämfört med tidigare besked till totalt 200-220 miljoner dollar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Exklusive strukturkostnader spås dock Under Armours justerade vinst per aktie nu bli 0:16-0:19 dollar. Tidigare prognos låg på 0:14-0:19 dollar per aktie.