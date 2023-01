Amerikanska jättar lockas till Medelpad

Snön gnisslar under mina fötter och den 17-gradiga kylan isar på kinderna. Jag har just klivit av bussen i närheten av Tuna Kyrka efter en dryg halvtimmes resa från Sundsvall. Det är becksvart och jag inser snabbt att jag inte kommer att klara att ta mig resten av vägen till fots. Helena Strigård, nybliven vd för NorthX Biologics, kommer till undsättning. Hon är van att emot besökare. Under sin korta tid som vd har hon redan satt Matfors, med sina dryga 3.000 invånare, på kartan. Delegationer med såväl politiker som företagare från när och fjärran har avlöst varandra här.

”Vi har haft att göra med flera näringsministrar här, Ibrahim Baylan som ”släppte” nyheten att vi skulle bli en innovationshub och Karl Petter Thorwaldson som kom på besök under bygget tidigare i år. Nu hoppas vi på att Ebba Busch kommer till invigningen av innovationshubben i vår”, säger Helena Strigård när vi står i entrén till NorthX Biologics.

Det är nu ett drygt år sedan den avancerade läkemedelsfabriken i Matfors valdes ut för Vinnovas regeringsuppdrag - att etablera en innovationshubb för att utveckla både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige. Satsningen om 100 miljoner kronor, där kostnaden delas mellan Vinnova och North X Biologics, görs för att skapa de delar inom tillverkningskedjan som tidigare saknats i Sverige. Dessa delar gäller framför allt utveckling och uppskalning av avancerade läkemedel. Satsningen görs också för att höja Sveriges beredskap inför nya kriser likt coronapandemin men kanske framför allt för att den svenska life science-industrin ska behålla eller stärka sin position i världen.

Här i Matfors möts i dag det storskaliga och småskaliga, traditioner och innovationer, erfarenhet och nyfikenhet.

”Det finns fina gamla svartvita bilder på hur det såg ut på 1960-talet när produktionen i anläggningen startade. Från 1998 har det tillverkats avancerade biologiska läkemedel här och under pandemin började vi arbetet med att tillverka det DNA-vaccin mot covid-19 som en forskargrupp ledd av Matti Sällberg, professor på Karolinska Institutet, utvecklat. Nu är det vaccinet i klinisk prövning.”

Den 9.000 kvadratmeter stora anläggningen har kapacitet att ta sig an det växande fältet med det senaste inom biologiska läkemedel, cell- och genterapier.

”Vi har redan tillverkat plasmider för genterapier och nu har vi tecknat ett avtal med Xintela som utvecklat den unika stamcellsprodukten Xstem som är i klinisk utveckling. Bolaget har en stark kompetens inom processutveckling och GMP-tillverkning av stamceller, kompetens som stärker oss i vår ambition att bli en ledande leverantör av produktionslösningar inom både cell- och genterapier.”

Försedda med blå skoskydd och vita labbrockar tar vi oss in i den stora GMP (Good Manufacturing Practice)-certifierade anläggningen. Vi passerar kontrollrummet där Sofi Söderman berättar vad vi ser på den stora övervakningstavlan.

”Vi kör tre batcher i veckan och huvudodlingen pågår i 26 timmar. Nu har vi precis brutit odlingen och påbörjat reningen av proteinerna vi odlar, så vi bevakar trycket i cisternerna”, säger Sofi Söderman.

Innan odlingen av bakterieceller i de stora silvriga cisternerna kan starta måste alla råvaror kontrolleras så att de håller kvaliteten, berättar Helena Strigård.

”Vi måste vara helt säkra på att råvarorna är vad de utger sig för att vara.”

Hon pekar in genom glasrutorna till produktionen där det just nu tillverkas proteiner.

”Jag kan inte säga vilken kund det handlar om men jag kan säga att det är kopplat till antikroppar och att vi gått från 20 kilo 2018 till 270 kilo förra året. Vi jobbar i treskift”, säger hon och svarar sedan på min undran om hur det går att locka kompetens till anläggningen, en utmaning för många i branschen.

”Jag skulle vilja slå hål på myten att det skulle vara knepigt. Vi har fått hit såväl internationella talanger som kommer för att de vill leva i den här miljön och ändå ha ett högkvalificerat jobb eller hemvändare som vår supertalang Isa Lindgren vars pappa jobbade här. Vi har många sådana. Det kan vara att andra mer centralt placerade bolag har lättare att anställa, men här stannar de anställda längre.”

I ett angränsande rum sitter nyanställde Abdallah Nassor och läser in sig på så kallade SOP:ar, styrdokument som är särskilt viktiga i biologisk läkemedelsproduktion. På frågan om varför han sökt sig till NorthX Biologics svarar han:

”För att jag ville utvecklas. Här kan jag testa olika saker.”

När vi vandrar vidare längs med produktionen berättar Helena Strigård att de nyligen tecknat kontrakt med bolagets första amerikanska kund. Att ett amerikanskt bolag hittat till produktionsanläggningen i Matfors är ett viktigt steg för NorthX Biologics som vill in på den amerikanska marknaden. Att entreprenören Thomas Eldered, som blivit framgångsrik genom läkemedelsföretaget Recipharm som han startade tillsammans med Lars Backsell 1995, tog över fabriken i Matfors för ett drygt år sedan har säkerligen haft betydelse i sammanhanget.

Nu ingår NorthX Biologics som ett av portföljbolagen i hans investmentbolag Flerie Invest.

Vi lämnar det storskaliga för det småskaliga. Det är här i det nybyggda testcentret som små innovationsdrivna företag ska få möjlighet att vidareutveckla sina produkter till industriskala och produktion i Sverige.

”Man känner av nystarten. Det var någon här igår som pratade om Klondike, det är verkligen nybyggaranda här. Att bolag lär sig av bolag är en modell som jag tror mycket på. Vi har en unik kompetens inom GMP-tillverkning och kan göra sådant som ingen annan gör i Sverige. Därmed underlättar vi för nordiska bolag som inte behöver söka den kompetensen utomlands, det finns ett samhällsberedskapsperspektiv i det.”

Efter drygt tre månaders byggnation stod den nya innovationshubben klar i mars 2022. Men redan nu, innan den officiella invigningen, har NorthX Biologics börjat hjälpa bolag att producera innovativa läkemedel och vacciner. Ett sådant bolag är Abera Bioscience medan Toleranzia står i startgroparna.

”Jag måste ge lite beröm till Sundsvalls kommun och andra för alla nödvändiga processer gick att hantera så smidigt.”

Om några år, var är NorthX Biologics då?

”Då har vi expanderat kapacitetsmässigt och geografiskt. Vi är hyfsat kända lokalt i dag, men vi vill att amerikanska genterapibolag ska tycka att det är självklart att producera och processutveckla i Matfors. Där tror jag vår unika USP, small enough to care, big enough to deliver, kommer att hjälpa oss. Vi ska bli en internationell spelare med huvudkontor i Matfors.”