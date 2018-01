Amerikanska fordonsjättar varnar för 2018

Den amerikanska fordonstillverkaren Ford varnar för att den justerade vinsten per aktie kommer att falla under 2018. Det preliminära resultatet om 1,78 dollar eller drygt 14,3 kronor per aktie för 2017 var något högre än 2016 års resultat men i år väntas det i stället landa i spannet 1,45-1,79 dollar per aktie.

"Vi är inte nöjda med vår prestation", sa bolagets finanschef Bob Shanks under Deutsche Banks fordonskonferens på tisdagen enligt brittiska Financial Times.

General Motors, GM, spår att resultatet för 2017 landar i den högre delen av prognosintervallet. Men därefter varnar bolaget för stiltje i försäljningen när den amerikanska marknaden växlar ner under 2018.