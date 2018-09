Amerikansk investerare storköper i Catena Media

Det framgår av ett flaggningsmeddelande som skickats in till europeiska finansmyndigheter i Malta och som går att hitta via Catena Medias hemsida, något som uppmärksammats av ägardatatjänsten Holdings.

Ruane, Cunniff & Goldfarb gick över flaggningsgränsen den 29 augusti, men det framgår inte om firman var köpare i den placing som Catenas Medias tidigare största ägare, Optimizer Invest, genomförde på kvällen den 28 augusti i vilken 4,35 miljoner aktier i affiliatebolaget såldes.

Ruane, Cunniff & Goldfarb har sin bas i New York och grundades 1969. Firman förvaltar fonden Sequoia som gjorde stora förluster på läkemedelsbolaget Valeant under 2016. Dessförinnan var fonden framgångsrik och under långa perioder stängd för nya investerare. Av flaggningsmeddelandet framgår inte om innehavet i Catena Media ligger i Sequoia.