Amazon ska öppna fysiska butiker

The Wall Street Journal uppger att Amazon AMZN 0% Dagens utveckling planerar att öppna på flera platser runtom i USA, bland annat i delstaterna Ohio och Kalifornien. Varuhusen är tänkt att bli kompakta, motsvarande 2 700 kvadratmeter stora, och det är oklart vilka varumärken som de är tänkt att tillhandahålla.

Just stora varuhuskedjor som J C Penney, Lord & Taylor och Neiman Marcus har under pandemin haft det extremt utmanande. Efter att ha gått i konkurs har flera återuppstått med nya ägare.