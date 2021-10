Amazon-ägda Zoox testar sina autonoma fordon i Seattle

”Ett slätt hav har aldrig gjort en skicklig seglare, och det är exakt samma princip för vår teknik”, säger en av cheferna på bolaget till The Verge.

Zoox, som förvärvades av e-handelsjätten förra året, har sedan tidigare testat sina autonoma fordon på nivå 3 (se grafik) både i Las Vegas och San Francisco under de gångna fyra åren. Men nu är det dags att testa sina fordon under lite mer stökiga förhållanden, nämligen i regniga Seattle. Till en början handlar det om en mindre flotta för att känna av terrängen, skriver sajten The Verge.



Men redan nästa år planerar bolaget att öppna ett kontor i Seattle. Zoox är dock inte först i branschen med att testa hjulen där. Alphabet-ägda Waymo, av många ansett som det ledande företaget inom självkörande fordon, har tidigare testat sina fordon i en förort till staden. Och precis som Zoox var det de regniga förhållanden som lockade bolaget. dit.

Autonoma fordon har bevisligen svårt att ”se” i regn och dimma. Bilens ögon i form av till exempel kameror och lidar kan blockeras av snö, is eller kraftiga skyfall, vilket gör det svårt för bilen att läsa vägskyltar och markeringar i vägen.

”Datan vi samlar in kommer att vara ovärderliga för den fortsatta utvecklingen av vårt AI”, säger Jesse Levinson, CTO och medgrundare av Zoox.