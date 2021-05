Alzinovas underskott krymper

Alzinova redovisar för årets första kvartal ett resultat efter finansiella poster på -1,5 miljoner kronor (-1,8). Resultatet per aktie blev -0:09 kronor (-0:23)

Bolaget saknade intäkter under kvartalet (0).

Alzinova ALZ -0,14% Dagens utveckling meddelade i april att den dokumentation som krävs för en ansökan för att starta den planerade kliniska fas 1b-studien kommer att vara färdig under juni månad. Studien väntas sedan starta under det tredje kvartalet, och den första patienten väntas doseras också under det tredje kvartalet.

”Vår finansiella situation förblir stabil. Vi har tillfredsställande likviditet och kostnadsutvecklingen för vår forskning- och utvecklingsverksamhet går enligt plan”, säger vd Kristina Torfgård i en kommentar.

”Vad gäller situationen med covid-19 fortsätter bolaget att arbeta tillsammans med underleverantörer och partners för att minimera inverkan på bolagets verksamhet, och inte minst riskerna för våra anställda”, säger hon vidare.