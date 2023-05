Alzinovas rörelseresultat försämrades

Bolaget saknade omsättning för perioden i likhet med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,7 miljoner kronor (+2,2) med likvida medel om 22,7 miljoner kronor (26,8) vid rapportperiodens utgång

”Med positiva data från den senaste interimsanalysen, differentieringen som visar på att vi har möjlighet att bli 'best in class' och med ett ökat fokus på affärsutveckling ökar vi tempot ytterligare under 2023! Vi är övertygade om att våra kandidater kan komma att göra stor skillnad inom framtidens sjukdomsbehandlingar mot Alzheimers sjukdom”, skriver Kristina Torfgård i vd-ordet av rapporten.