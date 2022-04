Alzinovas ordförande föreslås ta klubban i Redwood Pharma

Den plan för centralbankens balansräkning som tycks ha stöd bland ledamöterna i den räntesättande kommittén är snabbare än senast Fed minskade sina tillgångar.

Den gången lades taket för hur stora volymer av obligationer som inte återinvesterades vid 50 miljarder dollar per månad och programmet fasades in under ett drygt år. Den här gången siktar Fed på totalt 95 miljarder dollar per månad i både stats- och bostadsobligationer och tror sig bara behöva tre månader för att accelerera.

Fed-chefen Jerome Powell har tidigare uppgett att han vill att balansräkningen krymper tillbaka till att motsvara en ungefär lika stor del av USA:s ekonomi som innan pandemin. Under 2019 krympte balansräkningen till lite mindre än 3.600 miljarder dollar eller cirka 16,5 procent av USA:s BNP. I mars i år hade de extraordinära insatserna svällt obligationstillgångarna till hela 35 procent av BNP.

Slutsatsen från en del analytiker tycks dock vara att planen som tecknas i protokollet inte är särskilt aggressiv jämfört med de nuvarande förväntningarna.

”Under det här scenariot kommer det ta nästan fyra år att återvända till trenden innan pandemin”, skriver exempelvis Aneta Markowska, chefsekonom på Jefferies, som räknat med både snabbare och större minskningar.

Hon flaggar samtidigt för att den faktiska hastigheten i hur snabbt balansräkningen krymper delvis kommer att bestämmas av hur stor andel av bostadsobligationerna som betalas av i förtid.

När Fed senaste krympte balansräkningen minskade andelen som betalades av i förtid i takt med att räntan höjdes. Sker samma sak nu kommer det innebära att minskningen i balansräkningen blir långsammare än Feds plan enligt Jefferies beräkningar.

I det fallet skulle centralbanken kunna ta ytterligare ett steg och börja sälja bostadsobligationer i stället för att nöja sig med att inte återinvestera intäkterna, enligt analyshuset Oxford Economics chefsekonom Kathy Bostjancic.

Hon tror nu att Fed kommer att höja räntan med en halv procentenhet både i maj och i juni, en prognos som ligger i stort sett i linje med signalerna från terminsmarknaden där investerarna nu prisar in två extra stora räntehöjningar i år.

I protokollet uppgav Fed att många av ledamöterna är redo att slå till med åtminstone en räntehöjning under de kommande månaderna om inte inflationen faller tillbaka. James Bullard, chefs för St Louis Fed, reserverade sig och ville höja med en halv procentenhet redan i mars.

Ledamöterna tycks överens om att räntan behöver höjas till en neutral nivå, där den varken bidrar till att gasa eller bromsa ekonomin. Men exakt vad den nivån är råder det delade meningar om – likaså om det är tillräckligt för att få bukt med inflationen.

”Fed uppskattar att den neutrala räntan är 2,4 procent, vi tror att den är lägre på 2 procent. Det är sannolikt att styrräntan kommer att behöva stiga till en mer åtstramande nivå”, skriver Kathy Bostjancic i ett kundbrev.

Under veckorna som gått sedan marsmötet har tongångarna fortsatt att svänga åt det hökaktiga hållet. Sedan dess har inflationsbilden också förvärrats. Enligt den senaste PCE-mätningen, som är central för Fed, steg inflationen till 6,4 procent i februari – långt över centralbankens mål om 2 procent.