Alphahelix vänder till förlust – omsättning ”sjönk markant”

Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 miljoner kronor (3,5). Förvärvet av Cybergene belastade resultatet med avskrivningar om 0,5 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 7,9 miljoner kronor vid utgången av kvartalet.

”Koncernens omsättning under andra kvartalet sjönk markant jämfört med rekordomsättningen under andra kvartalet 2021. Det är primärt Techtums försäljning av diagnostiska system som inte fallit ut under perioden. Långa beslutskedjor har försenat ett antal pågående diskussioner. Techtum har en pipeline med intressanta nyutvecklade system som vi förväntar oss lansering av under den närmaste tiden. Vi förväntar oss att under tredje och fjärde kvartalet se betydligt högre omsättning av diagnostik från Techtum”, skriver vd Mikael Havsjö.