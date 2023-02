Alpcot ökade provisionsintäkterna fjärde kvartalet

Rörelseresultatet uppgick till -4,0 miljoner kronor (-41,9).

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar, ebitda, uppgick till 0,6 miljoner kronor (-40,0).

”Vi har bara börjat kapitalisera på alla investeringar vi gjort i den digitala plattformen sedan 2017. Resultatet syns redan i resultatet under fjärde kvartalet ifjol och vi har flera alternativ att driva tillväxten under 2023. Närmast till hands ligger att fördjupa samarbetet med Tydliga, en av Sveriges största rådgivningsorganisationer med över 300 rådgivare, och vi har stora förhoppningar om att börja realisera den enorma potentialen i samarbetet redan under innevarande år”, kommenterar vd Björn Bringes i rapporten.