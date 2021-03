Alma Pöysti: »Jag var Mumin-marinerad«

Innehåll från Women In Tech Annons

Elin Eriksson, chef för Women in Tech Sweden, ett nätverk för kvinnor i techsektorn.

Ekvationen går inte ihop. Teknikbranschen skriker efter kompetens och kvinnor är en tydlig bristvara. Men det är svårt att locka dem. Flera undersökningar visar dessutom att hela 40 procent av kvinnorna i branschen överväger att lämna den.

Den främsta anledningen är kulturen på arbetsplatsen. Kvinnorna upplever bland annat att de ofta tilldelas uppgifter som är mer administrativa och organisatoriska och att de därför får svårare bli inkluderade på riktigt och göra karriär.

En av dem är Sofie Svensson, systemutvecklare på Bonnier News Tech. När hon var nyutexaminerad kände hon sig lite underlägsen sina manliga och mer erfarna kollegor.

– I all välmening försökte min chef ge mig uppgifter som kunde få mig att känna mig trygg. I början kändes det okej – hon ville ju bara hjälpa – men det var ju inte vad jag ville. Jag ville bli en vass systemvetare, säger Sofie Svensson.

Sofie Svensson, systemutvecklare på Bonnier News Tech.

Hon försökte säga nej med argumentet att hon inte var så bra på den typen av uppgifter, men ingen trodde riktigt på henne. Till slut hittade Sofie Svensson en annan väg – hon odlade sin egen inkompetensprofil. Det vill säga att hon gjorde de mer organisatoriska uppgifterna tillräckligt dåligt för att slippa få fler. Strategin fungerade.

– Genom att välja bort de mer typiska ”tjejjobben” kunde jag staka min egen karriärväg. Jag fick möjlighet att fördjupa mig i programmering istället för att fastna i en roll där jag upplevde att mina chanser att utvecklas bromsades upp.

Olika perspektiv ett måste

Alla vinner på en inkluderande arbetsplatskultur, konstaterar Elin Eriksson, chef för Women in Tech Sweden, ett nätverk för kvinnor i techsektorn.

– I grunden är det här en affärskritisk fråga. Framgångsrika företag består av människor med olika perspektiv och upplevelser. För att fånga de bästa talangerna och forma de skarpaste teamen måste företagen kunna locka kvinnor och sedan få dem att vilja stanna kvar.

– De inte råd att missa den möjligheten. Dagens kvinnor nagelfar företagen när de söker jobb och om företagen då inte vågar förändra kulturen kommer de att förlora, säger Elin Eriksson.

Viktigt med nätverk och förebilder

Den 10 mars arrangerar Women in Tech Nordens största teknologikonferens för kvinnor. Det är åttonde året i rad och i årets digitala upplaga samlas 3 500 deltagare, vilket är rekord.

– Vi vill få in fler kvinnor i branschen och vet att behovet av nätverk och förebilder är stort. Där fyller konferensen en viktig funktion. Och vi välkomnar människor av alla kön att delta, säger Elin Eriksson.

Bonnier News Tech är samarbetspartner i Women in Tech. Under en av konferensens sessioner möts Frida Nyvinger, Head of Customer Experience på Bonnier News, och Sofie Svensson i ett samtal om hur man navigerar för att undvika ”tjejjobb”, hur strategier behöver förändras och varför det är så viktigt att ha en stark inkompetensprofil.