Alltainers resultat sjönk, intäkter under förväntan

Intäkterna sjönk till 1,8 miljoner kronor (2,2).

”I början av 2023 har vi fokuserat på att få flera återförsäljare i USA och få fram första leveranser till nya kunder i USA och Norrland. Orderingången har varit under förväntan, då förfrågningar från Norrland har skjutits upp på grund av lokala förhållanden. Flera orders från USA och andra orter har senarelagts. Vi förväntar oss att dessa orders skall komma in under kommande kvartal”, skriver vd Jakob Kesje i delårsrapporten.

Han noterar vidare att fraktpriserna mellan Asien och USA fortsätter att falla och att nya container blir billigare tack vare rådande överkapacitet inom logistikområdet.