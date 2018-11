Allt uslare utsikter för brexitavtalet

Brexittemperaturen har stigit efter att Theresa May för en vecka sedan kunde visa upp ett 585-sidigt avtalsutkast för utträdesprocessen. Men ju mer detaljer som har kommit ut, desto större har motståndet på hemmaplan blivit. Parlamentet väntas rösta under första halvan av december.

Nu har det nordirländska protestantiska stödpartiet DUP revolterat i protest mot brexitavtalets eftergifter kring Nordirland. Som en "varningssignal" röstade partiet på måndagskvällen med oppositionen mot en del av regeringens finansplan, och lade ned rösterna kring tre andra delar.

"Vi hoppas kunna sänka den här uppgörelsen och tvinga fram andra tankar", sa DUP:s brexittalesman Sammy Wilson till Sky News enligt TT.

DUP stöttar sedan nyvalet i juni 2017 Theresa Mays regering med tio mandat. I gengäld förhandlade partiledaren Arlene Foster fram ett stödpaket på ungefär 1 miljard pund, motsvarande 11,6 miljarder kronor, till regionen.

Dessutom säger i stort sett alla andra oppositionspartier nej till avtalet. Det största av dem, Labour, vacklar mellan att försöka få fram en folkomröstning om avtalet eller ett nyval.

Theresa May kan inte heller räkna med entydigt stöd från det konservativa regeringspartiet Tories. En fraktion kommer troligen att rösta nej till avtalet eftersom det tar Storbritannien för långt från EU, en annan för att banden förblir för starka för deras smak.

Theresa May ser dock för tillfället ut att slippa en förtroendeomröstning. Brexitörerna försöker få ihop stöd från de 48 konservativa ledamöter som behövs. Trots förra veckans omstridda avtalsutkast kom bara ytterligare ett brev in på måndagen, enligt dagstidningen The Express. Därmed är det kända antalet "namn" uppe i 26.