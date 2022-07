Allt fler svenskar vill ha kvar kontanterna

I Knåda sports butik är cyklar och skidor storsäljare. Utöver det säljer man också drivmedel och diverse sportartiklar inom bland annat ishockey och bandy. En stor del av omsättningen kommer dessutom från verkstaden.

”Många kommer hit för att ingen annan klarar av att laga det som är trasigt, vi har även ett stort lager med gamla reservdelar som knappt går att få tag på i dag”, säger Pia Kring, tredje genrationens ägare av Knåda Sport.

Men att kalla Knåda Sport för en sportbutik är inte rättvist. För många är platsen mycket mer än så.

”Det här är nog den mest besökta platsen i Ovanåkers kommun, och det är ju för att det är så trevligt här, det är en social institution” säger stamkunden Pelle Ringbo.

Att folk tar sig hit för att socialisera, dricka en kopp kaffe eller dela på en kanellängd hör till vardagen, berättar Pia Ring samtidigt som hon säger att det inte är ovanligt att hon får brygga 50 koppar kaffe om dagen.

”De flesta tycker att det är mysigt att komma hit. De trivs här”, säger Pia Kring.

Pia Kring växte upp i Knåda, på våningen ovanför butikens huvudbyggnad. I dag bor hon i huset mittemot, vars undervåning också är ombyggd till butiksyta. Även svägerskan Anna-Lena Hansson, som har jobbat på Knåda Sport sedan barnsben, är uppvuxen i huset intill butiken.

2005 tog Pia Kring över butiken från sin far och innan dess drevs butiken som grundades under sent 1930-tal av Arnes svärfar Olars Erik.

”Vi har varit här hela tiden, i cirka 48 år,” säger hon.

Butiken, som egentligen består av fyra fristående hus, alla i grunden byggda för boende men som sedermera konverterats om till butiksyta, påminner mer om ett sommarstugeområde. Den familjära känslan genomsyrar Knåda.

”Det har inte förändrats mycket här, visst har vi hängt upp en ny hylla här och där, men det mesta har stått still och det är det jag tror vi lever på lite. Det är mycket äldre människor som säger att de måste komma hit för att de ska må bra”, säger Anna-Lena Hansson.

Under vinterhalvåret får butiken in kunder från hela Sverige, tack vare skidanläggningar för både utförsåkning och längdåkning i närheten. Kunderna, som ofta är återkommande, handlar allt från skidor till pjäxor och hjälmar.

”Det är inte bara Edsbynborna som kommer hit, det hade vi inte klarat oss på. Utan det är många andra som kommer hit också. Samtidigt kommer barnfamiljerna tillbaka varje år för att byta in utrustningen som barnen har vuxit ur, och passar då på att köpa annat också”, säger Pia Kring.

Arne Kring, som drev butiken fram till 2005, är lite av en lokal kändis. Förutom att han drev Knåda Sport i 35 år var han under 1970-talet en av Sveriges bästa motocrossförare. I ett av butikshusen finns även Arnes historia samlad, i form av ett motorcykelmuseum. Flera av hans gamla tävlingsmotorcyklar står uppradade längst golvet. Trots att de har över 40 år på nacken ser det ut som att de nyss har levererats från fabriken.

”Det är många motorcykelintresserade som kommer hit bara för att se museet, de blir helt lyriska när de ser alla hojar,” säger Anna-Lena Hansson.

När Pia Kring och svägerskan Anna-Lena Hansson var yngre präglades Knåda Sport av motorsport med försäljning av både motorcyklar och tillhörande utrustning.

”Med tiden försvann mycket av den affären, eftersom tillverkarna började ställa kvar på både butikslokaler och annat. Och vi hade ingen lust att lägga blänkande klinkergolv i våra hus. Men eftersom det finns mycket specialkunskap inom cykel och motorcykel här så är verkstan fortfarande öppen”, säger Pia Kring.

Folke kommer till butiken för att socialisera och dricka kaffe. Foto: Jack Mikrut

Trots störningar i leveranskedjan, främst på reservdelar, barncyklar och robotgräsklippare, har butiken klarat sig relativt bra – tack vare ett gediget sparande av reservdelar genom åren.

”Vi kan ju inte sälja så många cyklar och gräsklippare som vi vill, eftersom det inte går att köpa in fler när de är slut hos leverantör. Men vi räddas av att vi har ett stort lager, så de flesta reservdelarna finns redan på hylla.”

I dag omsätter Knåda Sport cirka 17 Mkr, och har sju anställda, där de flesta är kopplade till familjen Kring på något sätt. Men huruvida det blir en fjärde generation som driver Knåda Sport vidare är än så länge oklart.

”Jag tror butiken läggs ner innan nästa generation tar över, jag tror inte att någon vill ta över det här. De har andra planer”, säger Pia Kring.

Vad är den viktigaste valfrågan för ert företag? ”Att stoppa byråkratin. Det är så mycket måsten, samtidigt som så många politiker skiter i att göra rätt själva”, säger Pia Kring.