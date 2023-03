Alligator vill ta in 199 miljoner kronor i företrädesemission

Både aktier och optioner avser emitteras. Teckningsvillkoret är satt till 2:1, där en aktie ger rätt till nyteckning av två aktier plus två optioner.

Teckningskursen ligger på motsvarande 0:45 kronor per aktie, vilket är nästan 68 procent under stängningskursen på knappt 1:39 kronor per aktie på tisdagen.

Åtta teckningsoptioner av serie TO6 kommer att berättiga till teckning av en ny aktie mellan den 17-31 augusti 2023. Om optionsprogrammet fulltecknas kan det tillföra ytterligare minst 22 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sista dag för rätt att delta i emissionen blir den 24 april 2023. Teckningsperioden kommer att löpa mellan den 28 april till och med den 12 maj 2023.

Kapitalanskaffningen är föremål för beslut på en extrastämma den 24 april. Ägare motsvarande cirka 34 procent av kapitalet och rösterna har åtagit sig att rösta för emissionen.

Emissionen är säkerställd till cirka 91 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Likviden från emissionen kommer att gå till fortsatt finansiering av Optimize 1-studien i fas 2 för läkemedelskandidaten mitazalimab. Övergripande resultat från studien väntas under första kvartalet 2024. Dessutom täcker finansieringen då vidareutveckling av ALG-APV-527 i en fas 1-studie samt fortsatt utveckling av andra portföljkandidater och till övriga generella bolagsändamål.

Ett prospekt för emissionen väntas komma ut den 26 april. DNB Markets och Redeye har utsetts till Global Coordinators i kapitalanskaffningen och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare.

Med tanke på emissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för det första kvartalet till den 25 april 2023 samt att senarelägga årsstämman till den 26 maj 2023.