Alibaba vittnar om urstark kinesisk konsumtion

Hittills i år är Alibabas aktie upp med 29 procent på New York-börsen, inför fredagens öppning, klart mer än närmaste rivalen Tencent som stigit blott 2 procent trots en global börshausse. Alibabas aktie steg knappt 1,5 procent i den tidiga förhandeln.

Resultatökningen fick stöd av ”lyckade satsningar inom dagligvarusegmentet och en tjänst för personliga shoppingrekommendationer till konsumenter”, framhåller Alibaba i delårsrapporten.

Alibabas justerade resultat per aktie kom in på 13:10 yuan i kvartalet. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 10:66 yuan per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.