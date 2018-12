Alibaba-backade cykelbolaget nära konkurs

Cykeldelningstjänster, framför allt Ofo och dess huvudkonkurrent Mobike, har rullat ut mer än 20 miljoner cyklar i Kina och andra länder under de senaste två åren. Ofo har sedan grundandet 2014 tagit in över 2,2 miljarder dollar i riskkapital, men bolaget har också gjort av med pengar i snabb takt. Enligt en branschkällas bedömning tidigare i år hade Mobike kostnader på 50 miljoner dollar i månaden, medan Ofo gjorde av med omkring 25 miljoner dollar per månad.

Miljontals Ofo-kunder i Kina har ansökt om återbetalning av sina depositioner, som är på motsvarande 14 dollar per kund. När Financial Times på onsdagen ansökte om återbetalning stod enligt tidningen över 10 miljoner kunder redan i den virtuella kön.

Bland investerarna som står bakom Ofo finns, förutom Alibaba, även nättaxibolaget Didi. Bakom Mobike finns bland andra teknikkonglomeratet Tencent.