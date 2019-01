Alfrida kostar försäkringsbolagen många miljoner

"Att det kommer kosta försäkringsbolagen många miljoner kan vi vara överens om redan nu", säger Caroline Starck, informationschef på försäkringsbolaget IF.

Stormen Alfrida har på vissa platser i landet nått vindstyrkor på orkannivå. Redan under natten till onsdag började skadeanmälningarna trilla in hos försäkringsbolagen.

Det är bland annat skador på hus, bilar och skog som väntas dra upp kostnaderna i mångmiljonbelopp. Dyraste stormen någonsin i Sverige var stormen Gudrun 2005, som orsakade skador för 3,8 miljarder kronor.

Förutom att försena tågtrafik på vissa platser i landet har stormen tvingat flera färjelinjer att ställa in avgångar, bland annat Eckerölinjen och Viking Line. Destination Gotland ställde under onsdagen in samtliga avgångar till och från Gotland. Hur mycket det kostar bolaget vill inte vd:n Christer Bruzelius avslöja.