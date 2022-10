Alcadon ökar omsättningen men resultatet försämras

Innehåll från Lobster Annons

– Genom att nyttja no code-lösningar som minskar tid för integration kan man kraftigt reducera sina kostnader, säger Lisbeth Blom, regionchef Norden på Lobster.

”Data Fabric” är ett begrepp som de senaste åren blivit allt vanligare och mer populärt. Data Fabric är ett koncept för it-arkitektur och design som utmanar användandet av traditionella datasilos till förmån för ett nära sammanhängande, horisontellt datalager mellan digitala slutpunkter – som en heltäckande slöja över hela verksamheten. I korthet handlar det om att tillgängliggöra data och använda den på ett intelligent sätt för att både effektivisera och förenkla sitt arbete.

– Ofta kan man uppnå omfattande förbättringar genom att använda skalbara lösningar som direkt stödjer den digitala transformationen, konstaterar Blom. Med no code-dataintegrationsplattformen Lobster_data sätter företag enkelt upp integrationer mellan olika system så att kommunikationen via tydliga konfigurationer och drag-and-drop snabbt kommer i gång, i sann Data Fabric-anda. Det minskar tiden för integration såväl som inrättande av applikationer och API:er.

Att arbeta i olika system som inte ”pratar” med varandra leder ofta till både höga kostnader och onödig manuell administration. Enligt Blom hamnar bolagen då ofta i en knepig sits eftersom olika system implementeras på olika sätt. Lobster_data stödjer i stort sett alla protokoll (AS2, SFTP, http, Peppol, mail, MQTT, Industri 4.0, etc.) och dataformat (csv, XML, json, excel, Edifact, Sap idoc, fixed record, etc.). Ett exempel är att kundernas beställningar kommer direkt in i företagets dataflöde, från webbshop/säljportal till affärssystem och vidare till distribution. Andra exempel kan vara direkta bankintegrationer och hämtning av data från register samt utställning av API:er.

– Genom att använda sig av en dataintegrationsplattform för att arbeta med alla typer av integrationer, integrationernas livscykel och hantera den digitala transformationen, får hela organisationen stöd för att ha rätt data på rätt plats och i rätt tid.

Växer starkt i Norden

Samlat har Lobster en tillväxt på 25 procent per år och de har länge varit stora på den tyska marknaden. Sedan 2019 har de funnits i Norden och har vuxit mer än 25 procent varje år sedan dess – med andra ord växer Lobster så det knakar i Norden.

– Vi möter it-chefer på bolag av alla storlekar. Det vi ser är att varje gång ett nytt system eller en ny applikation adderas behöver leverantören leverera nya integrationer till det befintliga landskapet. Vid någon tidpunkt måste man också administrera och underhålla separata systemintegrationer – risken är att man förlorar sin överblick och därmed också kontrollen över det som är viktigt, säger Lisbeth Blom.

Ger kunden en flygande start

Lobsters kunder omfattar allt från offentlig sektor, mindre, agila webbshoppar inom retail och mode till stora aktörer inom logistik- och transportbranschen. Det alla har gemensamt är att de vill arbeta på ett smartare och mindre resurskrävande sätt.

– Lobsters arbetssätt är väldigt lösningsorienterat. Vi börjar sätta upp kundens lösning redan under de första utbildningstillfällena för att de ska kunna få en flygande start, säger Lisbeth Blom.

Hon berättar att en av Lobsters kunder fick frågan om han under ett event kunde berätta hur smidig deras implementation av Lobster_data hade varit.

– Hans respons var: ”De kommer ju inte att tro mig”. Det är precis den reaktionen vi strävar efter att nå; vi vill kunna avlasta våra kunder så att de på ett enkelt sätt ska kunna implementera sina digitala strategier genom att reducera tiden som krävs för att få skapat ett sammanhang mellan alla processer och datan i data fabric så de kan fokusera på sitt arbete.

Om Lobster

>2000 kunder

>250 medarbetare

Lobster Nordics: började 2019 – nu 6 anställda och rekrytering av ytterligare 3 pågår

Fokus på Danmark och Sverige, men ambition att expandera till de andra nordiska länderna inom 1–2 år

Öppnar kontor i Köpenhamn och Stockholm i 2023