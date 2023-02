Alcadon ökar omsättning och resultat

Ebita-resultatet var 30,5 miljoner kronor (15,6) och ebita-marginalen var 7,6 procent (7,6).

Nettoresultatet kom in på 13,9 miljoner kronor (11,0). Resultatet per aktie var 0:67 kronor (0:60).

”Den organiska proformatillväxten om 23 procent under kvartalet visar att vårt kunderbjudande är konkurrenskraftigt och att marknaden upplever en stabil efterfrågan. Som indikerats tidigare under året har nu även bruttomarginalerna stärkts under kvartalet genom gradvisa prisökningar vilket bidrar till resultatutvecklingen trots en signifikant prisinflation på insatsvaror och produkter under 2022”, skriver vd Sonny Mirborn i rapporten.